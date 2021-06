Prihaja pravi vročinski udar

30 stopinj Celzija naj bi pokazalo živo srebro.



Kmalu spet hlad

Rekordno hladna in snežena pomlad Letošnja pomlad je bila vremensko rekordna. Že od začetka tisočletja pri nas ni toliko deževalo in bilo tako mrzlo. Že od leta 1967, torej 54 let, v spomladanskih mesecih ni zapadlo tako veliko snega. Na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici so konec maja zabeležili absolutni rekord v količini snega, saj je bila snežna odeja 23. maja debela kar pet metrov in 10 centimetrov. V istem obdobju, ko smo pri nas zmrzovali in tik pred začetkom poletja hodili v bundah, pa je sever Evrope, v bližini arktičnega kroga, doživljal nenavaden vročinski udar. V Moskvi so namerili kar 31 stopinj Celzija.



Pravega poletja ne bo

Proti koncu naslednjega tedna lahko pričakujemo pravi vročinski udar, vendar naj bi se že v nedeljo ohladilo na 23 stopinj Celzija.

Po deževni, hladni in celo sneženi pomladi je Slovenija končno dočakala pravo poletje. Od danes bo nekaj časa sončno in toplo, proti koncu naslednjega tedna lahko pričakujemo celo pravi vročinski udar.Vreme bo namreč krojilo šibko območje visokega zračnega tlaka nad Evropo, zaradi česar bo vročemu zraku iznad severne Afrike le uspelo premagati Sredozemlje in Alpe. Prav vsi vremenski portali in meteorološke službe napovedujejo, da naj bi se temperature dvignile celo do okoli 30 stopinj Celzija! Po napovedi Arsa naj bi vročina vrhunec dosegla naslednji petek, ko naj bi jutranje temperature znašale v povprečju 16, čez dan pa naj bi dosegle 29 stopinj stopinj Celzija.To pa seveda ne pomeni, da lahko toplejša oblačila kar pospravimo! Že dva dneva pozneje, torej v nedeljo, 20. junija, naj bi se spet ohladilo: zbudili naj bi se v hladno jutro (13 stopinj), čez dan bo 23 stopinj stopinj Celzija.Po dolgoročni napovedi mednarodnega vremenskega spletnega portala AccuWeather za Slovenijo oziroma Ljubljano naj bi se po ohladitvi ponovno močno ogrelo šele v drugi polovici julija, ko naj bi temperature le štirikrat do konca meseca dosegle 28 stopinj Celzija, dvakrat pa 29 stopinj. V avgustu naj bi bilo v Ljubljani poletno vroče le v drugem in tretjem tednu, temperature pa naj bi dosegle 28 stopinj desetkrat, 29 pa štirikrat v vsem mesecu.Tudi naše vremensko ljudsko izročilo pravi, da se prav dolgo ne bomo mogli pritoževati zaradi neznosne vročine, saj vročinski udar ne bo dolgo trajal. Sveti Medard, ki goduje 8. junija in je pomemben vremenski svetnik, namreč ne napoveduje dolgega in vročega poletja. Pregovori o njem namreč gredo takole: »Ako svetega Medarda dan dežuje, štirideset dni dež še naletuje. Kakor vreme na Menarda kane, tako ves mesec ostane. Če se Medard kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni.« Za tiste, ki se ne spomnimo več, kakšno vreme je bilo v torek, 8. junija, smo pogledali v vremenske slike in ugotovili, da je bilo v naših krajih le delno sončno oziroma zmerno oblačno, v popoldanskih urah pa so predvsem hriboviti zahodni in severni del Slovenije zajele plohe in nevihte.Vremensko dogajanje pri nas sledi tudi uradnim napovedim naših meteorologov. Ko smo konec maja poklicali na našo najvišjo meteorološko postajo Agencije za okolje (Arso), na Kredarico, nam je dežurni meteorolognapovedal, da se bo stabiliziralo šele po 10. juniju, ogrelo pa še nekoliko pozneje. Tudi portal AccuWeather ne napoveduje pravega vročega poletja, kot smo ga bili vajeni. V svoji dolgoročni napovedi za poletje v Evropi so namreč napovedali nekaj velikih vročinskih valov le za jug Evrope, predvsem v Španiji, južni Franciji in Italiji ter na Portugalskem, medtem ko naj bi bilo v osrednji Evropi in na Balkanu v povprečju precej hladneje, vročinski vali pa naj bi bili izjemno redki.Glede na to, da bomo v vroče poletje vstopili praktično iz hladne zime in se torej nismo postopoma prilagajali na višje temperature, velja opozoriti na neželene učinke vročega sonca, tako z vidika škodljivih ultravijoličnih žarkov kot tudi splošnega zdravstvenega. Če smo v teh dneh z muhastim vremenom pozabili, kako močno je lahko sonce, ne bo odveč opozorilo, naj se sredi dneva in nasploh ne preveč dolgo ne izpostavljamo soncu. Nikakor ne poskušajmo kar naenkrat nadoknaditi zamujenega, ampak se držimo vseh zaščitnih ukrepov, ki jih poznamo že dolga leta, poleg tega si ne pozabimo v vročih dneh zagotoviti dovolj vode.Glede na to, da je vreme letos še posebno muhasto, pa vseeno obstaja verjetnost, da nas morda še kaj lahko preseneti in da bomo vendarle uživali v dolgem vročem poletju.