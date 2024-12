Pripravite se! Prihaja poslabšanje, Arso že izdal opozorilo

Vreme se bo poslabšalo, padavine bodo zajele vso Slovenijo. Tako se bo postopno pooblačilo tudi v osrednji in južni Sloveniji, na severu in na vzhodu pa bo do večera še delno jasno. V zahodnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na vzhodu do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine zajele vso Slovenijo

Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1500 metrov, v drugem delu noči pa se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek dopoldne bodo padavine slabele in od severa postopno ponehale. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko tudi nekoliko nižje. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela.

Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja

Danes popoldne bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra na Štajerskem in v Prekmurju lahko presegli hitrost 70 km/h.

»Zatišje anticiklona, ki je bil v teh dneh nad nami in skrbel za dokaj mirno vreme, se počasi poslavlja. Počasi se nam že približuje hladna fronta, trenutno je nekje nad zahodnimi Alpami in bo potem danes in jutri krojila vreme tudi pri nas. Njen vpliv bomo čutili v krepitvi jugozahodnega vetra, ki bo že zapihal zjutraj oziroma dopoldne in se potem čez dan krepil in nam prinašal tudi kar nekaj vlage,« je za Radio Slovenija povedal vremenoslovec agencije za okolje Urban Žagar.