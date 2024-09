Prihaja burna vremenska sprememba. Arso objavil podrobnosti

Poletje se poslavlja in še zadnjemu zadnjemu vročemu dnevu bo sledil večinoma deževen teden, dogajanje bo lahko tudi zelo burno. Pri Agenciji za okolje (ARSO) so objavili več podrobnosti o poslabšanju.

Kaj nas čaka?

V nedeljo popoldne, zvečer ter v noči na ponedeljek in v ponedeljek čez dan bosta na vreme pri nas vplivala ciklon, ki bo nastal nad srednjo Evropo in S Sredozemljem ter vremenska fronta, ki bo naše kraje prešla v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah.

Predvsem v zahodni polovici Slovenije lahko pade od 50 do 100 mm dežja, krajevno lahko tudi okoli 150 mm.

Precej gotova je napoved glede same časovnice padavinskega dogodka. Krajevne plohe in nevihte se bodo predvidoma začele pojavljati v zahodni polovici Slovenije nekje okoli 16. ali 17. ure. Zvečer pa se bodo hitro razširile proti vzhodu, vmes bodo tudi nevihte, ki jih bodo spremljali krajevno močnejši sunki vetra in nalivi. Padavine bodo oslabele v ponedeljek popoldne.

Bolj negotova je danes še vedno skupna količina padavin in lokacija z najbolj obilnimi padavinami. Nekateri izračuni dajejo padavinska maksimuma v sosednji Italijo in Hrvaško, medtem ko drugi na zahod in jugozahod Slovenije, večje količine dežja pa tudi ponekod drugod po Sloveniji.

Suha torek in sreda

Padavinskemu dogodku bosta sicer kot kaže sledila suha torek in sreda, a nato nas čaka še deževna četrtek in petek, ki bi lahko bila marsikje padavinsko izdatnejša kot nedeljski in ponedeljkov.