V soboto velika čistilna akcija v Ljubljani Ljubljani (VIDEO)

V Ljubljani tudi letos pripravljajo tradicionalno spomladansko okoljsko akcijo Za lepšo Ljubljano, ki poteka med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje. V tem času bodo znova pripravili številne aktivnosti, s katerimi bodo pokazali, da nam je mar za naše okolje ter da s skupnimi močmi skrbimo, da je Ljubljana čisto, zeleno in urejeno mesto.

Letos se bodo med drugim osredotočili na skrb za drevesa in za kakovostno pitno vodo, na pomen samooskrbe ter na okolju prijazno pridobivanje energije in na odgovorno ravnanje z odpadki.

Akcije organizirajo Četrtne skupnosti, Turistična društva, šole in vrtci ter drugi posamezniki in skupine, osrednjo čistilno akcijo sodelavk in sodelavcev Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, pa bodo izvedli v soboto, 23. marca 2024, ob 9. uri na več lokacijah po Ljubljani. Če bo zelo deževalo, bo čistilna akcija v soboto, 6. aprila.

V akcijo se bodo vključili tudi ljubljanski gasilci, ki bodo poskrbeli za čiščenje na območju potoka Dobrunjščica. Prostovoljna gasilska društva so že doslej sodelovala v akciji, letos pa je del organizacije njihovih aktivnosti prvič prevzela Gasilska zveza Ljubljana.

V javnem podjetju Voka Snaga bodo organizatorjem čistilnih akcij tudi letos zagotovili vreče in rokavice ter poskrbeli za odvoz zbranih odpadkov.

