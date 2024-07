Pred nekaj dnevi so v Lukovici našli japonskega hrošča, ki se je ujel v feromonsko past. V Slovenijo je verjetno prišel z vozilom iz severne Italije. Evropska unija ga uvršča na seznam 20 najbolj nevarnih karantenskih škodljivcev, grožnjo predstavlja več kot tristo vrstam rastlin. Izvira z Daljnega vzhoda, od tam se je razširil v Evropo in Ameriko. V naši bližini je prisoten predvsem v Piemontu in Lombardiji v Italiji ter v švicarskem kantonu Ticino. Od tam se preprosto raznaša na sosednje pokrajine – s pomočjo vlakov, avtomobilov, tovornjakov in letal. Nerazvit japonski hrošč FOTO: Uprava za...