»Nihče od nas, ki delamo v tej hiši (UKC Ljubljana, op. a.), ni šel študirat zato, da bi mu pri njegovem delu umirali otroci. Za nas so to hude izkušnje. Ne moremo si predstavljati, kako hude so preizkušnje za starše, ki izgubijo otroke, ampak tudi mi smo, kot starši in kot zdravstveni delavci, prizadeti. Zato smo odrešeni, ker je nadzor pokazal, da smo ravnali po načelih medicinske stroke in da so bile odločitve pravočasne in pravilne.« S temi besedami je strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike Marko Pokorn včeraj javnosti sporočil zaključke izrednega zunanjega strokovnega nadzora...