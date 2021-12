Pri Juričevih sveti 50.000 lučk (FOTO)

V družini Jurič iz Žihlave, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, na poseben način zaznamujejo veseli december. Otrokom in odraslim želijo pričarati božično praznično vzdušje. Na svoji domačiji so tudi letos poskrbeli za okrasitev hiše in okolice, kar je vidno daleč naokoli. Kot nam je povedala Ines Jurič, se je prva v njihovi družini s tem začela ukvarjati mama Marija, ki goji veselje in strast do okraševanja že vsaj 15 let.

Obdarijo vas z domačimi dobrotami.

Navdušila je še preostale družinske člane, moža Mirana ter hčerki Ines in Sanjo z družinama. »In ker se je iz leta v leto nabiralo vedno več lučk, smo danes pri tako bogati okrasitvi, kot jo lahko vidite ob vožnji mimo ali pa ob prihodu k nam. Novost je, da imamo velike jaslice s figurami v velikosti enega metra in preostale postavitve, ki se jih da ogledati. Najlepše pa so od blizu. In ker so trenutne razmere takšne, kot so, smo se letos odločili za možnost ogleda, saj želimo sploh otrokom spet pričarati božično, praznično vzdušje. Za otroke imamo tudi manjša presenečenja, saj je naš moto, naj vsaj za trenutek spet zasijejo iskrice v njihovih očeh. In naj ljudje vsaj za trenutek pozabijo vse skrbi okoli sebe,« pove Ines.

Jelenčkovi keksi

Tako v vasici s približno 70 dušami na obrobju Slovenskih goric decembrske dni razsvetljuje hišo in celo domačijo Juričevih tisoče in tisoče lučk, po trditvah domačih jih je več kot 50.000. Ines omenja sveže pečene kekse, po katerih diši na vsakem koraku, radovedne obiskovalce, ki prihajajo od blizu in daleč, pa pričakajo nasmejani obrazi družine, ki ljubitelje veselega decembra posladkajo tudi s sveže pečenimi keksi v obliki jelenčkov.

Okrog hiše so postavili svetleče se okrasje.

Seveda je nad okusno dobrodošlico navdušeno tako mlado kot staro. Ko zakorakajo med tisočere luči, pa navdušenje še raste. Ines pove, da »prihajajo številne družine z otroki, opažamo, da je tudi veliko mladih, ki zdaj v tem času nimajo kam«. Juričeve pisane luči bodo na ogled vse do 8. januarja. Ogled je možen ob petkih, sobotah in nedeljah od 17. do 22. ure, a družina se je odločila, da bo v času praznikov, in sicer od 20. decembra do 2. januarja, za ogled na voljo vse dni v tednu.

15 let že okrašujejo.

Nato bo možen obisk še zadnji vikend od 7. do 9. januarja, od 17. do 21. ure. Vstopnine ni in so dobrodošli vsi. Prav tako za ogled pogoj PCT ni potreben, saj je vse na prostem. »Naj si vsi pridejo pogledat luči, vljudno vabljeni,« je sporočila Marija Jurič. Ines pa dodaja, da bodo naslednje leto okrasitev še nadgradili in popestrili. »Pustite se presenetiti. Pa lepe in mirne praznike vsem ljudem tega sveta,« dodaja prijazno in prijetno dekle.