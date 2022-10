Pri 86 letih odgnala roparja (FOTO)

V Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem je šesta tamkajšnja stanovalka Ljubica Pavlovčič dopolnila sto let. Rodila se je 5. oktobra 1922 v Gradcu pri Litiji očetu Blažu in mami Amaliji. Med vojno je bila družina izseljena v Srbijo in gimnazijo je tako obiskovala v Beogradu. Po vojni se je vrnila v Slovenijo in se zaposlila pri Jugoslovanskih železnicah, v računovodstvu. Z možem sta zelo rada potovala po svetu, še posebno lepe spomine ima na Pariz.

Tudi zaplesala je.

V službi je spoznala zelo prijetne ljudi, sodelavce, s katerimi ima še danes prijateljske odnose. Zelo rada se je ukvarjala z ročnimi deli, predvsem kvačkanjem in pletenjem. Dokler so ji oči dopuščale, je tudi veliko brala. Poleg knjig je bila njena velika ljubezen tudi ples. Do svojega 95. leta je živela povsem samostojno, pozneje ji je pomagal sin Igor. Lahko rečemo, da je prava korenina, kar je dokazala pri svojih 86 letih, ko se je ubranila napadalca, ki jo je hotel oropati v Ljubljani.

Še vedno je čila in nasmejana.

Slavljenki je na krajši slovesnosti v imenu zaposlenih in stanovalcev Doma Taber čestitala direktorica Martina Martinčič. Julka Hrovat je prebrala čestitko, ki so jo napisali stanovalci doma: »Želimo vam le srečne, zdrave in lepe dni v Domu Taber.« V imenu Kulturnega društva Folklora Cerklje je Ljubici voščila predsednica Irena Naglič, prav tako pa tudi Angeli Brankovič, ki je stoletnico praznovala na prvo septembrsko nedeljo. Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika je recitiral pesem, ki jo je napisal posebej za slavljenko.

V kulturnem programu so sodelovali člani folklorne skupine Kulturnega društva Cerklje in Cerkljanski gavnarji, Pavlovčičeva se je s Kropivnikom zavrtela ob skladbi Kam le čas beži. Veliko torto je spekla vodja kuhinje Biljana Bučić.

