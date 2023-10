Preverili smo, koliko stanejo dnevne vstopnice za obisk bazenov v toplicah

Krompirjeve počitnice so tik pred vrati, vreme pa za prvo polovico tedna za sprehode ni najbolj obetavno. Nekateri sprostitev v času počitnic iščejo tudi v termalnih zdraviliščih po Sloveniji. Uradni slovenski turistični portal I feel Slovenia piše, da je v Sloveniji skupaj 23 slovenskih term in zdravilišč. Na njihovih spletnih straneh smo preverili, kakšne so cene dnevnih vstopnic za obisk pokritih bazenov v času jesenskih šolskih počitnic.

V povprečju stane dnevni obisk 15 evrov za odraslega in 10 za otroka do 14 leta. Vstopnina za bazene, kjer otrokom nudijo še številne atrakcije z bazeni, je dražja.

Termalna zdravilišča po Sloveniji. FOTO: I Feel Slovenia

V Termah Portorož se lahko kopate v bazenu s termalno vodo, cena vstopa pa je odvisna od števila zakupljenih ur. Dvourni vstop med tednom stane 11 evrov, štiriurni 15 evrov. Za upokojence in otroke je tri oziroma štiri evre ceneje, za otroke do tretjega leta pa je vstop prost.

Na slovenski obali lahko obiščete udi Talaso Strunjan. Celodnevna vstopnica za bazen stane 15 evrov za odraslega in 10 evrov za otroka, starega od štiri do desetih let.

Severneje so edine terme v zavetju Julijskih Alp, in sicer Terme Cerkno. Sprostitev v termalni vodi bo odraslega stala 15,50 evra za ves dan, otroka 11 evrov, starejše in mladino pa 12 evrov. Za evro ali dva je cenejša dopoldanska oziroma popoldanska vstopnica. Na voljo je tudi družinska celodnevna vstopnica, za katero bi štiričlanska družina morala odšteti 42 evrov.

Za Ljubljančane je najbližji obisk termalnega bazena v Termah Snovik. Celodnevna vstopnica za odraslega stane 16 evrov, za otroke 13 evrov in evro več za upokojence, študente, dijake in invalide.

Terme Dolenjske Toplice in Terme Šmarješke Toplice, ki spadata pod okrilje Term Krka, imata na spletni strani objavljen cenik, iz katerega izhaja, da je treba za dan kopanja v njihovem bazenu odšteti 15 evrov za odraslega in 10 za otroka.

Na Dolenjskem se nahajajo tudi Terme Čatež s številnimi bazeni in atrakcijami za otroke. V času krompirjevih počitnic so vstop podražili za štiri evre, cena za odraslega pa tako stane 21 evrov in za otroke od 5 do 14 leta 16 evrov. Malenkost ceneje vas bo prišla triurna vstopnica.

Thermana Laško ponuja celodnevna vstopnica med tednom za 14 evrov, vikend je evro dražje, za otroke in mladino je trema med tednom odšteti 8 evrov oziroma devet med vikendi. V Thermana Park Laško so cene bolj navite, in sicer 16 evrov med tednom za odrasle, med vikendi 20 evro in za otroke 9 oziroma 13 evrov.

Najstarejše slovensko termalno zdravilišče Terme Dobrna lahko obiščejo dnevni obiskovalci, celodnevno kopanje bo odraslo osebo stalo 19 evrov in otroke od 5 do 14 let 14 evrov.

Rimske terme so med dražjimi. Celodnevna vstopnica stane med tednom 19 oziroma 24 evrov med koncem tedna za odrasle in za otroke 14 oziroma 19 evrov.

Terme Olimia imajo pester izbor vodnih pustolovščin za otroke. Cena vstopa v bazen je v času šolskih počitnic od 13 do 17 evrov, v t.i. Family fun pa 35 na osebo oz. družinski paket za štiričlansko družino 87 evrov.

Svetovno znan vir magnezija Terme Rogaška v bazenih rogaška Riviera v času jesenskih počitnic nudi številne ugodnosti. Med njimi izpostavljajo vstopnice v bazen po polovični ceni, in sicer med 13. in 19. uro za osem evrov za odrasle, za otroke pet evrov in upokojence evro več, ob koncih tedna pa je cena višja, in sicer bo treba za šesturni temin za vstopnino plačati od 10 do 14 oziroma vas bo celodnevni vstop stal 18 evrov za odrasle za ves dan in 12 za otroke.

Počitnice lahko prinesejo zabavo in veselje za vso družino.FOTO: Pojbič Jože, Slovenske novice

V Termah Zreče stane celodnevno kopanje na odraslega 16 evrov in za otroka 11 evrov.

Terme Topolšica v času šolskih počitnic nudi cenik za vstop v bazen, in sicer 17 evrov za odraslega, za otroke od 4. do 13. leta 11,50 evra, ali družinski paket za štiričlansko družino 42 evrov. Ob vikendih je cena nekoliko višja.

Na Štajerskem sta še Terme Maribor in Terme Ptuj. V Hotelu Habakuk je kopanje v bazenu precej zasoljeno. Sodeč po ceniku, je možno kupiti le vstopnico za kopanje skupaj s savno, celodnevna vstopnica za odrasle pa stane 35 evrov med tednom, od petka do nedelje 40 evrov. Vstop v bazen za otroke od 0 do 12 let pa od 25 do 30 evrov.

Prekmurje je bogato z mineralnimi vodami. Tam je sodeč po slovenskem turističnem portalu šest termalnih zdravilišč, in sicer Bioterme Mala Nedelja, Terme Banovci, Zdravilišče Radenci, Terme Vivat, Terme 3000 in Terme Lendava.

Cena celodnevnega kopanja v Mali Nedelji je med prazniki malenkost višje od delovnih dni, in stane 15 evrov za odraslega in 12,70 za otroka. V Banovcih so cene med prazniki 19 evrov za odrasle in 10 za otroke, za štiričlansko družino 56 evrov med prazniki in vikendi ter 44 evrov med tednom. Zdravilišče Radenci zaračunava za dnevni vstop 16,50 evra za odrasle in za otroke med 4. in 15 letom 12 evrov.

V Termah Vivat, ki se nahajajo v severovzhodnem delu Slovenije v vasici Moravske Toplice stane celodnevni vstop v bazenski kompleks 16,90 evra in 13,90 za otroke. V bližini ležijo tudi Terme 3000 z notranjim termalnim parkom. Celodnevno kopanje za odrasle stane 17,90 evra in za otroke od 5 do 15 leta 13,90 evra.

V bližini hrvaške in madžarske meje ležijo Terme Lendava, kjer v zimskem času ponujajo bazene s toplo termalno vodo. Celodnevni vstop za odraslega stane 12 evrov, za otroke med 6 in 15 letom 10 evrov. Tako kot mnogi ponudniki s termalno vodo tudi sami v ceniku izpostavljajo paketno ponudbo celodnevnega kopanja s kosilom.