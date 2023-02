Preverili smo: cena krofov ostaja enaka, najboljšega spečejo v Novem mestu

Pustni čas razveseljuje tudi proizvajalce krofov. Nekateri letos beležijo večje povpraševanje, čemur sledijo s povečano proizvodnjo. Kljub vsesplošnim podražitvam živil se cene krofov letos niso bistveno zvišale, ponekod so celo nižje. Najbolj priljubljeni ostajajo krofi z marelično marmelado in sladkornim posipom.

Vedno bolj priljubljeni postajajo veganski krofi. FOTO: Thinkstock Getty Images, istockphoto

Kot so za STA pojasnili v podjetju Don Don, bodo v malo več kot mesecu dni do pustnega torka po trenutnih ocenah prodali več kot 10,5 milijona krofov, kar je približno pet odstotkov več kot lani. Rast povpraševanja beležijo tudi v Mlinotestu, kjer bodo v pustnem času ocvrli približno 1,5 milijona krofov, kar je nekoliko več kot lani. V Tušu so medtem pripravili okrog pol milijona krofov, kar je za skoraj polovico več kot lani.

Delež prodaje v pustnem času od celoletne prodaje krofov niha glede na posameznega trgovca. V Tušu so pojasnili, da takrat prodajo skoraj polovico celoletne količine krofov, v Mercatorju od 40 do 45 odstotkov, v Don Donu in Hoferju približno 30 odstotkov, v Žitu pa kar tri četrtine. V Gostinskem podjetju Trojane, ki slovi prav po tej slaščici, medtem zaradi povpraševanja skozi vse leto v pustnem času ne prodajo bistveno več krofov kot sicer.

Izbrali so najboljši slovenski krof! Letos je lovorika odšla v Novo mesto, in sicer v Dom starejših občanov. Jerneja Ovniček, vodja službe prehrane nam je povedala, da je bila osvojena nagrada veliko presenečenje in lepa spodbuda za nadaljne delo. Čeprav niso slaščičarna, so se že lansko leto lotili priprave krofov. Najboljšega so lansko leto spekli v kategoriji inovativnih krofov, s klasičnim niso imeli sreče. Na letošnjem tekmovanju Naj krof pa so zmagali prav v kategoriji klasike, inovativen krof iz njihove kuhinje pa se je uvrstil na tretje mesto. Pripravili so ga z jabolčnim polnilom. Ocenjevanje krofov je pripravila Turistično-gostinska zbornica Slovenije, komisija je ocenila približno trideset poslanih sladic.

Cene se niso zvišale

Kupci še vedno najpogosteje povprašujejo po klasičnih krofih. FOTO: Javornik Dejan

Zaradi vsesplošnih podražitev živil so mnogi potrošniki višje cene verjetno pričakovali tudi pri krofih, a se večinoma niso zvišale. V Mercatorju je cena krofov letos »praktično enaka«, v Tušu pa celo nekoliko nižja. Tudi v Sparu Slovenija so napovedali, da bo cena najcenejšega krofa letos nižja. V Hoferju so odgovorili, da so morali cene »ustrezno prilagoditi«, v podjetjih Don Don in Mlinotest pa, da cene določajo trgovci.

Kupci še vedno najpogosteje povprašujejo po klasičnih krofih. V Žitu poleg njih ponujajo tudi mini krofke, polnjene s čokolado in marmelado, v Hoferju pa krofe z vanilijevim, jagodnim in čokoladnim polnilom. V Tušu v pustnem času beležijo tudi več povpraševanja po krofih s čokolado in jagodo.

Na Trojanah imajo v ponudbi še krofe z borovničevo marmelado, krofe s čokoladnim polnilom ter krofe, polnjene z vanilijevo kremo, oblite s čokolado in posute s kokosovo moko. V Lidlu so izpostavili veganske krofe, krofe s čokoladnim namazom uveljavljenega proizvajalca ter mini krofe s čokolado ali marmelado.

Tako nastajajo trojanski krofi. FOTO: Igor Mali

V Mlinotestu je veganski krof z mareličnim polnilom, ki so ga predstavili lani, postal pravi hit in ena najbolj priljubljenih veganskih sladic. »Med našimi kupci zaznavamo tudi povečano povpraševanje po novostih oziroma krofih z drugačnimi polnili, zato smo v ponudbo vključili tudi krof z vanilijevim polnilom. To je izdelek, s katerim že več let uspešno nastopamo na tujih trgih in se počasi, a vztrajno vzpenja tudi na lestvici najbolj priljubljenih različic med slovenskimi potrošniki,« so zapisali.

V Mercatorju lahko kupci izbirajo med mareličnim ali borovničevim polnilom, v ponudbi imajo tudi krofe z različnimi drugimi polnili, kot so kakav, mango in vanilija, ter z različnimi oblivi. Povpraševanje po ostalih vrstah krofov je v porastu, najbolje pa sta bila v zadnjem času sprejeta čokoladni krof s temnim kakavovim testom in čokoladno-lešnikovim polnilom ter krof z belim prelivom in dvojnim polnilom v kombinaciji manga in kokosa.