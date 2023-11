Pretresljive fotografije z roba: plaz se je usul, bosta zgrmeli v Savo? (FOTO)

V ponedeljek ob 12.57 se je na Bohinjski Beli, občina Bled, sprožil večji zemeljski plaz površine. Plaz na površini okoli hektara je podrl daljnovod in delno zasul strugo reke Save Bohinjke. A to še ni vse: zemljina se je odtrgala tik pred skladiščema Vojašnice Boštjana Kekca. Iz fotografij je razvidno, da je del enega od objektov že v zraku in vsi trepetajo pred najhujšim.

Z ministrstva za obrambo so nam danes povedali, da sta objekta, ki sta čisto na robu, še vedno ogrožena.

Gre sicer za logistična objekta, skladišči, ki so ju pod budnim očesom strokovnjakov že uspeli izprazniti (v njih so hranili uniforme). Tako sta zdaj prazna in zavarovana, dostop do območja pa ni več mogoč. Kako bo naprej, je odvisno od strokovnjakov, so nam še povedali.

Uprava za zaščito in reševanje je v ponedeljek poročala, da je bila zaradi plazu motena oskrba električne energije v več naseljih, a da na srečo prebivalstvo ni bilo ogroženo.

Del enega od objektov je ostal brez podlage. FOTO: PGD Bled

