Celovška cesta, ena od najbolj prometnih ljubljanskih vpadnic, v letošnji prvi junijski soboti. Ura je 18.30. Trije neznanci pristopijo do nič hudega slutečega moškega in od njega zahtevajo denar. Ker jim ga ni hotel dati, z njim fizično obračunajo in mu ukradejo mobilni telefon ter bančne kartice. Moški utrpi lažje telesne poškodbe. Deveti november v samem središču prestolnice, na Čopovi ulici. Ura je 3.30. Do moškega pristopijo tri njemu povsem neznane osebe. Eden ga tako odrine, da pade, medtem pa mu iz žepa hlač ukradejo denarnico z nekaj sto evri gotovine in peš pobegnejo s kraja dejanja...