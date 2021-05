Preprosti nasveti za brezskrbne družinske nakupe

Razdelite plačilo

Prihranite ob nakupu top izdelkov

Odložite plačilo

Združite vse ugodnosti v eni kartici

Ob nakupovanju za vso družino se voziček do prihoda na blagajno napolni do zadnjega kotička. To pa lahko pomeni tudi zelo dolg račun. Da si ob takih trenutkih prihranite skrbi, izberiteOmogoča vam ga nova brezplačnaob nakupu nad 100 EUR. Imetniki IN kartice lahko plačilo razdelite na do 36 obrokov v Sloveniji in na do 12 obrokov ob nakupu v tujini ter po spletu.Načrtujete nakup hladilnika, električnega skiroja ali drugega večjega izdelka? Raziščite ponudbo in izberite trgovca, ki vam ob večjem nakupu ponudi ugodno ceno in nakup na obroke.Tuš imetnikomob nakupu vrhunskih izdelkov ponuja vse. V njihoviboste našli čistilnik Kärcher, ameriški hladilnik Tesla, robotski sesalnik Roomba, električni skiro Xiaomi in številne druge top izdelke.Velike nakupe si lahko močno olajšate z odlogom plačila, saj lahko datum mesečnega plačila izberete sami, glede na svoje potrebe. Tako ohranite pregled nad svojim poslovanjem, ob obisku trgovine pa ste povsem brezskrbni. Seveda pa je pomembno, da ob tem ne nastanejo dodatni stroški.Prav zato jeodlična izbira. Ponuja vamter izbiro datuma plačila, in toVaša denarnica bo nekoliko lažje zadihala, če boste svojo plačilno kartico in kartico ugodnosti združili v eno. Tako se boste izognili neskončnemu brskanju po denarnici in si zagotovili še številne ugodnosti in prihranke, ki jih ponuja trgovina.Izberiteter v njej združite vse ugodnosti. IN kartica je, njena pridobitev pa povsem preprosta. Izpolniteali obiščite vam najbližjo trgovino ali franšizo Tuš.Naročnik oglasnega sporočila je Engrotuš d.o.o.