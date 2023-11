Prepovedali so obiske v Splošni bolnišnici Murska Sobota, to je razlog

Zaradi velikega porasta števila covidnih bolnikov z jutrišnjem dnem, (četrtek, 23. november 2023) v murskosoboški splošni bolnišnici prepovedujejo obiske bolnikov na vseh oddelkih, razen na Otroškem in Ginekološko porodniškem oddelku, kjer so obiski omejeni na eno zdravo osebo na dan.

Kot so sporočili iz pomurske regijske bolnišnice, so tokrat obiski prepovedani do četrtka, 7. 12. 2023. »V pietetnih primerih so obiski dovoljeni na osnovi dogovora z lečečim zdravnikom. Sicer pa med obiskom je priporočena uporaba zaščitne maske,« je sporočila Daniela Skledar, tiskovna predstavnica SB Murska Sobota.