Prepovedali konferenco skrajnih desničarjev, Janša razkurjen: »No, to je res preveč«

V Bruslju so danes prepovedali izvedbo konferenco evropske skrajne desnice, ki je bila tarča številnih kritik in zaradi katere je za danes v mestu napovedan protest. Številni osrednji govorci, med njimi evroskeptik Nigel Farage, so bili kritični do odločitve oblasti. Organizatorji pa so napovedali, da se bodo pritožili na sodišče.

Skrajna desnica v mestu ni dobrodošla

Več sto ljudi je davi prisluhnilo začetku dvodnevne konference v enem od bruseljskih hotelov. Kmalu po njenem začetku so se začele širiti govorice, da naj bi dogodek prekinila policija, organizatorji pa so nato za kratek čas spustili rolete in skušali policistom preprečiti vstop v dvorano.

Med glavnimi govorci bi sicer moral biti madžarski premier Viktor Orban.

Bruseljska policija je sporočila, da je v skladu z odredbo župana okrožja Saint-Josse Emirja Kira organizatorje obvestila o prepovedi dogodka in pri tem opozorila na možnost neredov v mestu. Župan pa je na Facebooku pojasnil, da je prepoved izdal, da bi zagotovil javno varnost. Dodal je, da skrajna desnica v mestu ni dobrodošla.

Med glavnimi govorci na dvodnevni konferenci bi sicer med drugim morali biti madžarski premier Viktor Orban, nekdanji britanski evroposlanec Nigel Farage, ki je imel ključno vlogo pri popularizaciji brexita, in nekdanja britanska notranja ministrica Suella Braverman.

Janša: Svoboda govora je osnovna človekova pravica

Na prepoved konference v Bruslju se je že odzval tudi predsednik SDS. Janez Janša je tako na omrežju X sporočil: »No, to je res preveč. Svoboda govora je osnovna človekova pravica. Javne svobode ni brez svobode govora. Hkrati je bruseljski župan naredil veliko reklamo za to konservativno konferenco in fundacijo Edmonda Burka.«