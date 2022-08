Prepletli pesem in gledališko igro (FOTO)

Kulturno društvo Mešani pevski zbor Sežana je 20-letnico svojega delovanja počastilo z odmevnim koncertom v Kosovelovem domu v Sežani. Zbor je bil ustanovljen aprila 2008, prej pa so člani delovali kot sekcija KD Jožeta Pahorja Sežana.

Mešani pevski zbor Sežana



Na koncertu so se poleg pevcev sežanskega zbora, vseh je okrog 30 in jih vodi zborovodkinja Andreja Tomažič Hrvatin, predstavili še gostje večera. To so sopranistka Mateja Petelin, vokalista ansambla Primorski fantje Ivica Vergan in Bogdan Gerk, ter mlade glasbenice iz Pivke na violino, violončelo, kitaro in harmoniko, multiinstrumentalist Iztok Cergol, Mladinski in otroški PZ OŠ Srečka Kosovela pod vodstvom Uroša Ceja, pridružile so se jim tudi plesalke 8. razreda OŠ, ko so zaplesale dunajski valček pod mentorstvom Vesne Muha Sladoje.

Oblikovali zanimivo zgodbo

Sežanski pevci, ki so ponosni na celovečerne koncerte z igro, so tudi tokrat ob ubranem petju oblikovali zanimivo zgodbo, ki je popestrila več kot dvourni program, nekatere pesmi pa so zapeli skupaj z gosti večera. Zgodba je pripovedovala o Janezu (zaigral ga je Matej Gorup), ki je osvajal Marjanco (Nada Verč), in kako sta se ob pomoči dohtarja v vlogi Igorja Rojca poročila.

Prireditve se je udeležila tudi pesnica Danica Pardo s Prema, pred 40 leti zaposlena v Kraškem zidarju. Z veseljem so predstavili njeni dve skladbi: Vinograd, za katero je glasbo prispeval Dimitrij Grlj, priredbo pa Andreja Tomažič Hrvatin, ter pesem Rdeča gruda trosi čudeže v dlan, ki so jo zapeli skupaj s sopranistko Matejo Petelin, ki je odpela nekaj pesmi ob klavirski spremljavi Claudie Sedmach.

Sežanskim pevcem, še posebno tistim, ki so obe desetletji zvesti zboru, kot tudi njihovi izvrstni zborovodkinji, ki poleg sežanskih pevcev vodi še Moški PZ Slavnik, vokalno skupino Karina ter je asistentka dirigenta APZ Univerze na Primorskem, sta iskreno čestitala tudi sežanski župan David Škabar in vodja sežanske izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Vladislava Navotnik. Koncert so vsi zbrani zaključili z ljudsko Gorenjsko zdravico in pesmijo Mi se imamo radi. Prireditev je povezovala predsednica sežanskih pevcev Sonja Perhavec, pod scenarij igre in celotnega programa pa se podpisuje Tomažič Hrvatinova.

Zborovodkinja Andreja Tomažič Hrvatin FOTOGRAFIJE: Olga Knez

Člani sežanskega pevskega zbora prihajajo iz bližnje in širše okolice Sežane pa tudi iz zamejstva. Udeležujejo se prireditev v občini, tradicionalno sodelujejo na reviji Primorska Poje in območnih revijah odraslih pevskih zborov. Plodno je sodelovanje tudi z drugimi zbori in pevskimi skupinami in tako popestrijo marsikatere dogodke in umetniške večere na Krasu, Brkinih in v širšem slovenskem prostoru.

Stalno aktivni

Sežanski pevci so bili klub pandemiji aktivni in jim je uspelo realizirati in objaviti posnetke na youtubu ob praznovanju božično-novoletnih praznikov ter posnetke v počastitev 30-letnice samostojne Slovenije, na kar so po besedah predsednice zbora še posebno ponosni.

Posebnost zbora je v tem, da pesem na samostojnih koncertih prepletejo z gledališko igro. Prav Tomažič Hrvatinova pa napiše scenarije za igrane prizore. Tako je bilo tokrat na koncertu z gosti in po njem v Kosovelovem domu nadvse veselo in prešerno prisrčno.