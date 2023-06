Prenova stolpnice, ki se ne konča: že 13 mesecev nimajo ne svetlobe ne fasade

»Leto dni je naokoli, pa nas ni nihče povohal! Zdaj, ko sem jim napovedal, da bom dal v javnost, pa so nas pred dnevi, naj podčrtam, po letu dni njihove popolne ignorance in arogance, presenetili z dopisom, da moramo izvajalcu plačati 65.000 evrov, da pospravi material in izpolni še nekatere obveznosti,« nam je uvodoma pred 12-nadstropno stolpnico, ki jo že 13 mesecev obdajajo plastične ponjave in gromozanski gradbeni oder, povedal tamkajšnji prebivalec Herman Štancer.

Štancer je staroselec, kar pomeni, da biva v enem izmed visokih blokov v škofjeloškem Podlubniku od leta 1977, že več kot 45 let je to. Njegova stolpnica ima 57 stanovanj, v njih pa zadnje leto životari 160 stanovalcev. Životari zato, ker so na lepem postali talci gradbincev, natančneje gradbenih odrov in polivinilastih ponjav, ki se po najboljšem scenariju, če so prav seznanjeni, ne bodo umaknili pred novembrom. Torej bodo najmanj 18 mesecev živeli v neprestani zatemnjenosti, zaradi česar sredi belega dne prižigajo luči! Življenje se jim je od lanskega maja namreč dodobra spremenilo: ne le svetloba, ki že ob povprečni oblačnosti tako rekoč izgine iz njihovih stanovanj, najeda jim tudi neznosen ropot, ki nastaja zaradi zaščite, zaradi nje namreč že 13 mesecev kar naprej šelesti, plapola, tolče. Ponoči in podnevi.

Neprestan ropot, obup!

Stanovalka Cvetka Imperl nam je prijazno odprla svoja vrata in nazorno pokazala: »Do tukaj gor imam že!« Kakovost življenja stanovalcev stavbe Podlubnik 152 je zdrsnila pod najnižjo možno raven. »Neprestano ropotanje, vam povem, obup!« Gospa se je hotela zazreti skozi okno, vendar pravega razgleda ni več. Spet je zagledala ta gradbeni oder, ki ji dela družbo že več kot eno leto.

Nekje v Škofji Loki se je čas ustavil pred 13 meseci.

»Poglejte, ponjave, ki so bile spočetka povezane z drati, zdaj visijo. Zob časa je poskrbel, da se je medtem marsikaj pretrgalo, zaradi česar že ob najmanjšem vetrcu drsa, šklepeta, kar naprej šumi, to nam res že močno preseda!« Gospa živi tik pod vrhom. Ker so delavci pod vodstvom kranjskega fasaderja Janeza Jakliča že pred enim letom z vrha bloka odstranili pločevino, nikoli pa odkritega niso zaščitili, zdaj redno prikaplja tudi v njeno stanovanje. Prej ni nikoli.

Silva Leben živi nižje, a tudi ona zmajuje z glavo ob pogledu na pogorišče, kot mu pravi. Tudi ona je imela pri belem dnevu prižgano luč in tudi ona ne more na balkon. Njihovi balkoni so namreč že 13 mesecev brez ograj, neki škofjeloški policist jim je ob priliki celo zabičal, da če bo izvajalec res prišel podirat gradbeni oder, naj ga pri priči pokličejo. Ne zato, ker lahko postane vse skupaj smrtonosno, pač pa zato, ker balkonskih ograj niti ne smejo postaviti, preden ne naredijo fasade do konca.

Po šefovi smrti se niso več prikazali

Od Hermana Štancerja smo izvedeli, zakaj se že eno leto spopadajo s to nočno moro, ki jo simbolizira zapuščeni gradbeni oder. Sprva je mrgolelo marljivih delavcev, ki so si prizadevali, da bi etažne lastnike do sredine septembra lani, tako je bilo prvotno zamišljeno, osrečili z izolacijskim ovojem stavbe. Šlo bi torej za novo 460.000 evrov vredno fasado, za katero dajejo že več kot tri leta po 73 evrov na mesec, kar pomeni, da so zanjo zbrali že več kot 150.000 evrov.

Muke se začnejo pri domačih vhodnih vratih.

Štancer pravi, da je potekalo vse normalno, dokler ni junija lani lastnik fasaderske firme nenadoma umrl. »Ob 8. uri tistega dne so delavci izvedeli za njegovo smrt,« se je spominjal. Kot tudi, da so čez tri ure na vrat na nos pobrali orodje in odšli. Ter se nikoli več vrnili. »In od takrat vse stoji ...«

Odtlej je objekt brez zunanjega pralnega sloja, polic, brez venca in še česa, odtlej je raztreseno apno, še vedno so tam plastična vedra. Skratka, izvajalec, po Jakličevi smrti je vodenje firme prevzela njegova žena, Podlubnika 152 ni več povohal.

»Sprva so nam obljubljali, da bo vse narejeno do 20. septembra lani, zdaj nam obljubljajo, da nam bodo gradbeni oder odstranili do sredine novembra,« je še naprej zmajeval z glavo naš sogovornik.

Herman Štancer ne more verjeti, da so postali tako nepovezana skupnost, ki se pusti voditi za nos in ne ukrepa.

Nas pa je zanimalo, zakaj bo javnost o tej sramoti izvedela šele zdaj, več kot leto pozneje. »Nihče si ne upa, ljudje so apatični in samo čakajo, kot skupnost nismo več tako kompaktni, res je, da smo se med sabo že ničkolikokrat pogovarjali, nergali, se jezili na izvajalca, upravnika, na škofjeloško sramoto, da pa bi kdo kaj zinil in ukrepal, tega ne boste videli! Nihče si nič ne upa in ne vem, kam to pelje!« je premišljeval upokojeni hišnik v škofjeloškem dijaškem domu in še vedno lastnik škofjeloškega rekorda v maratonu; čas 2.31:34 je dosegel v Zagrebu daljnega leta 1985.

Kljub draginji luč gori noč in dan

Ker je imel naposled dovolj apatije, je v sredo sklenil, da odide do upravnika in mu vse pove. In kaj je iztržil? »Nazaj sem dobil grožnjo, češ da fasade še pet let ne bo, če bom dal v medije. 'Zdaj pa me dobro poslušaj,' sem mu odvrnil. 'Poklical bom na Slovenske novice, da bo resnično vsa Slovenija izvedela za to sramoto!'«

Nakar se je znova zazrl v gradbeni oder, ki že 13 mesecev obkroža in kazi njihov blok, v pošast oblečeno neskončno konstrukcijo. Po zadnjih podatkih naj bi se etažni lastniki sicer že dogovarjali z izvajalcem, pod kakšnimi pogoji bi odstopili od pogodbe. Ob tem pa Štancerja skrbi, da bo marsikdo privolil in bo pripravljen še dodatno plačati, da bo le konec te njihove nočne more in bo prišel nekdo dokončat dela in končno pospravit gradbeni oder.

Samo zato, da bo te njihove ukrajine že enkrat konec, kot se je slikovito izrazil Štancer. »Sploh nam ni treba gledati televizije, mi jo imamo 24 ur na dan kar tukaj doma!« In dodal: »Tu streljanje ne pojenja, 24 ur na dan šumi, tolče in šelesti, za nameček pa ob vsej draginji še noč in dan naša luč gori!«