Premier z Urško v Zagrebu: Upamo, da smo na koncu tega boja

Predsednik vladese je v soboto zvečer skupaj s soprogona povabilo hrvaškega premierjaudeležil slovesnosti ob hrvaškem dnevu državnosti, ki so jo pripravili v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu. Ob prihodu je čestital Hrvaški ob dnevu državnosti. »Letos je leto, ko se Slovenija in Hrvaška spominjata dogodkov in pogumnih korakov, ki smo jih naredili zato, da smo se znebili jugoslovanskega jarma in vzpostavili lastno suverenost in državnost.To so bili časi velikega tveganja, pa tudi velikega poguma tako za Slovenijo kot Hrvaško. In če danes primerjamo čas, ki ga sedaj živimo, s tistim časom, vidimo, da kljub težavam, ki jih imamo, in kljub epidemiji, s katero se še vedno soočamo in upamo, da smo na koncu tega boja in da smo uspešni, da je ta primerjava v velikanski meri v korist sedanjosti. Skupaj se borimo in prizadevamo za to, da bi se Evropa širila in postala cela in svobodna v celoti.Če smo bili pred 30 leti nekje na pragu nove poti, smo danes na sredini prehojene poti, kjer so še vedno problemi, kljub temu pa je čas neprimerljivo bolj optimističen in danes smo skupaj kot članici EU in zveze Nato tudi v položaju, ko lahko pomagamo drugim in ko lahko pomagamo tistim, ki želijo vstopiti v ta prostor svobode in prostor, o katerem smo pred 30 leti zgolj sanjali.«Janša je hrvaškega premierja povabil na proslavo ob dnevu državnosti 25. junija, ko bo Slovenija drugič prevzemala predsedovanje Svetu EU, so sporočili iz njegovega kabineta.