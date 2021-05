Urška Bačovnik v dolgi črni obleki, Janša nasmejan do ušes (FOTO)

Urška Bačovnik Janša med Janšo in Andrejem Plenkovićem. FOTO: Twitter

Premierin njegova soprogase nocoj na povabilo hrvaškega premierjaudeležujeta koncerta, ki poteka pred Hrvaškim narodnim gledališčem v Zagrebu.Vlada je na twitterju objavila nekaj fotografij s srečanja, na katerem je Bačovnikova blestela v dolgi elegantni črni obleki, ki je segala do tal, in zgornjim delom v mrežasti, rahlo prosojni tkanini. Okoli pasu si je zapela očarljiv pas z zlatima pticama, najverjetneje kot simboloma miru.V narodnem gledališču so si povabljenci nadeli na obraz zaščitno masko in tudi nje Bačovnikova ni prepustila naključju. V slogu obleke si je za masko izbrala črno čipko.Zakonca sta se dogodka udeležila vidno sproščena, o čemer priča tudi Janšev široki nasmeh.Koncert je v sklopu dneva državnosti, ki ga Hrvaška praznuje 30. maja v spomin na konstituiranje prvega demokratično izvoljenega večstrankarskega sabora 30. maja 1990.