Premier z ministri in predstavniki avtomobilske industrije: Sektor je v razmeroma dobri kondiciji

Vlada in predstavniki avtomobilske industrije so danes razpravljali o izzivih panoge. Ugotovili so, da je sektor v razmeroma dobri kondiciji in se dogovorili za ukrepe, ki mu bodo pomagali prebroditi morebitno krizo in doseči potreben inovacijski preboj.

Naslednji podoben sestanek načrtujejo čez tri mesece

Kot je povedal koordinator projekta slovenske avtomobilske industrije Misija GREMO Iztok Seljak, so se na sestanku s predsednikom vlade Robertom Golobom in ministrsko ekipo dogovorili, da bodo pripravili projekt, s katerim bodo dogovorjena sredstva v višini 200 milijonov evrov podvojili. Pri tem računajo na evropska sredstva, je pojasnil in dodal, da so se dogovorili za razvoj projekta do konca leta. Nato bi začeli pogajanja z Brusljem.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je povedal, da je vlada že sprejela sklep, da nekatera kohezijska sredstva preusmeri v projekte za razvoj naprednih tehnologij. Pregled po resorjih bi opravili do februarja prihodnje leto, s tega naslova pa bi se po njegovi oceni lahko nateklo do 100 do 200 milijonov evrov.

Danes so se dogovorili tudi za ukrepe v smeri geostrateške diverzifikacije slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije, da se zmanjša odvisnost od evropskih avtomobilskih proizvajalcev. »Gre za skupen strateški nastop do indijskega trga in Savdske Arabije,« je navedel Seljak.

Med ukrepi so izpostavili tiste na področju debirokratizacije. Če bo prišlo do večjih padcev na trgu, je treba oblikovati fleksibilen instrumentarij čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, je naštel Seljak. Han pa je ob tem napovedal koordinacijo tega na tedenski ravni s ciljem, da bi bile rešite pripravljene čim prej in da bi bile življenjske.

To, da je avtomobilski sektor v dobri kondiciji, je po Seljakovem mnenju rezultat velikih vlaganj in truda v podjetjih, pa tudi partnerstva Misije GREMO. Podobno je ocenil tudi minister Han, ki je izpostavil pomembnost povezave v Misijo GREMO in zavedanje države, da vlaga v avtomobilski grozd, in sicer so v nekaj letih predvidene naložbe v višini okoli 200 milijonov evrov.