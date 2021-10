Premier Janša se je sestal s skrajnimi desničarji (FOTO)

So na študijskem obisku

Predsednik vlade se je danes sestal tudi z izvršno podpredsednico Evropske komisije in komisarko za demokracijo in demografijo Dubravko Šuico. Sogovornika sta obravnavala konferenco o prihodnosti Evrope. Komisarka je izrazila zaskrbljenost zaradi majhne udeležbe evropskih državljanov v razpravah. Predsednik vlade je poudaril, da je potrebna odprta, odkrita razprava o konkretnih problemih in temah, ki zadevajo vsakdanjik državljanov. Oba sogovornika sta tudi izpostavila pomen sodelovanja držav Zahodnega Balkana v razpravi o prihodnosti Evrope. Komisarka je še izpostavila pomen demografije, pri čemer gre za osrednjo temo, ki je v njeni pristojnosti. S predsednikom vlade sta se strinjala, da je demografsko vprašanje ključnega pomena za prihodnost Evrope.



Premierse je danes sestal z vodilnimi predstavniki skrajno desne politične skupine Evropskega parlamenta Identiteta in Demokracija (ID). S sogovorniki so govorili o temah, povezanih z Evropsko unijo in razmerah na področju pandemije covida-19 v Evropi, so sporočili z vlade.Predstavniki ID se v Sloveniji mudijo na študijskem obisku. Teme pogovorov so bile povezane z aktualnimi EU temami, predvsem s konferenco o prihodnosti Evrope ter razmerami glede covida-19 v Evropi. Sogovorniki so spregovorili tudi o pripravah na vrh EU in držav Zahodnega Balkana.V vrstah ID v Evropskem parlamentu sedi 71 poslancev iz 10 strank, med vidnejšimi so italijanska Liga, francoski Nacionalni zbor (RN) in nemška Alternativa za Nemčijo (AfD).Do politične skupine ID so bili ob tej priložnosti kritični v Levici, kjer so opozorili na njena skrajno desna stališča. Jih pa srečanje med evropskimi desničarji in Janšo ne preseneča, so zapisali v sporočilu za javnost.