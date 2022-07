Premier Golob sporočil, kakšne ukrepe je sprejela vlada (VIDEO)

Vlada je obravnavala novi paket ukrepov zaradi rasti cen. Z uvedbo delne regulacije cen in omejitve marž ter z odpovedjo nekaterim dajatvam se je že lotila draginje pri naftnih derivatih, tokrat pa so bili v ospredju ukrepi za področje kmetijstva in prehrane.

Kot je po seji vlade povedal premier Robert Golob, so obravnavali dva tipa usmeritev. Na eni strani so se ukvarjali s tem, kako bodo pomagali slovenskim kmetom, da bodo povišani stroški goriv in drugega materiala čim manj vplivali na njihove stroške in s tem cene hrane. Na drugi strani pa bodo vzpostavili tudi učinkovit nadzor nad maloprodajnimi cenami za slovenske potrošnike. Vlada je sprejela odločitev, da bodo kmetom namenili malo več kot 22 milijonov evrov, in sicer za subvencije za nabavo goriva, gnojil itd. Po Golobovih besedah bo država odkupila celotni letošnji pridelek pšenice, in sicer prek zavoda za blagovne rezerve.

Kar se tiče cen za slovenske potrošnike, bo kmetijsko ministrstvo predstavilo osnovno košarico, ki vsebuje 15 izdelkov. Pristojni bodo na ta način sproti nadzirali cene, ki jih bodo še vedno postavljali trgovci, bo pa vlada poskrbela, da bodo cene primerljive. Kot je dejal Golob, bo kupec tako lahko ugotovil, kje se mu najbolj splača kupiti kakšen izdelek in pri katerih trgovcih so marže astronomske. Pod drobnogledom bo tudi kakovost izdelkov.

