Premier Golob bo obdaril upokojence

Sredstva za predčasno uskladitev pokojnin bodo zagotovljena v državnem proračunu. Ta ukrep torej ne bo obremenil pokojninske blagajne, je v izjavi za medije po srečanju z generalnim direktorjem pokojninskega zavoda (Zpiz) Marijanom Papežem in s predsednikom Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janezom Sušnikom pojasnil premier Robert Golob.

Vlada je na današnji seji namreč sprejela predlog interventnega zakona, po katerem bi s predčasno uskladitvijo pokojnin za 4,5 odstotka dvignila že novembra, za prav toliko pa bi omejila dvig oskrbnin v domovih za starejše. Ob tem bo domovom pomagala pri financiranju kadra ter višjih stroških hrane, elektrike in ogrevanja.

Premier pojasnjuje

Kot je pojasnil Golob, so s tem želeli doseči dvoje: po eni strani preprečiti povečevanje bremena oskrbovancev v domovih starejših in njihovih družin, po drugi strani pa vsem upokojencem zagotoviti dvig pokojnin in jim olajšati stiske zaradi inflacije, draginje ali energetskih razmer.

Vsi ukrepi, o katerih govorimo kot predčasnih, se financirajo iz proračuna in ne posegajo v pokojninsko blagajno. Skupaj je teh ukrepov za 90 milijonov evrov. Približno polovica bo odpadla na dvig pokojnin za vse upokojence v istem deležu, druga polovica pa bo izplačana v obliki energetskega dodatka, ki se izplačuje novembra in je namenjen najranljivejšim, torej je odvisen od višine pokojnine.

S predlogom vlade zadovoljni

Sušnik je ob tem pojasnil, da bodo pokojnine novembra in decembra za upokojence torej višje na račun te predhodne uskladitve in proračunskih sredstev, medtem ko bo v februarju predvidena redna uskladitev pokojnin poskrbela za višje pokojnine od 1. januarja dalje, saj tradicionalno redna uskladitev velja za nazaj od začetka leta. Ukrep predčasne uskladitve se po Sušnikovih besedah "ujema s prazniki, da bodo novembra in decembra dobili nekaj več denarja, da bodo lažje premostili praznike".

Izpostavil je še, da so izračuni za redno uskladitev kazali na potrebo po dvigu za 4,4 odstotka, vlada pa se je torej odločila za nekoliko višji, 4,5-odstotni dvig.

Tudi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so s predlogom vlade zadovoljni, saj ne posega v redno uskladitev pokojnin, ukrepi pa po eni strani skrbijo za vse upokojence in po drugi za najranljivejše.