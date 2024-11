Prelomnica na področju vitlov (FOTO)

V Spodnji Savinjski dolini je potekal prelomni dogodek na področju varne in učinkovite rabe gozdarskih vitlov. Bil je to dogodek, s pomočjo katerega se bo oblikoval ISO-standard za gozdarske vitle. Gostilo ga je podjetje Uniforest, eno od vodilnih proizvajalcev gozdarskih vitlov v Evropi in svetu. Takšno srečanje je bilo tudi prvič v Sloveniji.

Podjetje s sedežem v industrijski coni v Latkovi vasi v Občini Prebold je pred kratkim zgradilo novo proizvodno in skladiščno halo, tokratni strokovni dogodek pa je potekal na sedežu podjetja, v gozdu in na domačiji v Zabukovici. Direktor podjetja Drago Pintar nam je povedal, da je pobudnik za pisanje ISO-standardizacije za gozdarske vitle Upravni odbor za gozdarsko delo in tehnologijo (KWF) ter da so bila »k sodelovanju pri oblikovanju standarda z namenom povečanja varnosti pri uporabi vitlov in zmanjšanja nesreč povabljena čisto vsa podjetja, ki proizvajajo vitle«.

Dogodek v občini Prebold bo imel še kako pomemben vpliv.

Podiranje dreves spada med najnevarnejša opravila v gozdu.

Neprofitno združenje KWF s sedežem v Groß-Umstadtu v Nemčiji podpira več kot 2500 članov. KWF je tudi vodilni kompetenčni center za gozdarsko delo, gozdarsko tehnologijo in logistiko lesa v Nemčiji in Evropi. Oseba, odgovorna za oblikovanje standarda, je Günther Weise, ki je prisostvoval tudi omenjenim predstavitvam na terenu. Spremljala sta ga vodja razvoja pri Uniforestu Marko Polak, ki bdi nad razvojem vitlov iz konstrukcijsko-praktičnega dela, ter Alen Vindiš, vodja teoretičnega in varnostnega dela.

Slovenska vloga V skladu s strategijo se Slovenija tudi aktivno vključuje v globalne procese standardizacije, s poudarkom na področjih, kjer imamo tudi največji razvojni potencial. Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) igra pri tem ključno vlogo, saj povezuje slovenska podjetja in strokovnjake z Mednarodno organizacijo za standardizacijo (ISO). Strategija standardizacije do leta 2030 obenem jasno poudarja pomen mednarodnega sodelovanja in aktivnega vključevanja slovenskih strokovnjakov v delo ISO. To sodelovanje na drugi strani omogoča Sloveniji, da vpliva na razvoj mednarodnih standardov, da lahko naša podjetja neposredno prispevajo k oblikovanju standardov, ki bodo oblikovali prihodnost njihove industrije, da še izboljšajo svojo vidnost na globalnem trgu ter da pridobijo dostop do najnovejših tehnoloških smernic.

Praktični in teoretični vidiki

Imenovana strokovnjaka sta udeležencem predstavila delovanje gozdarskega vitla, vključno z rezalno-cepilnim strojem in pomožnim vitlom. Pri tem je kot strokovnjak na področju podiranja dreves sodeloval Zavod za gozdove Slovenije – enota Celje. Njihovi inštruktorji so predstavili praktične in teoretične vidike varnega dela v gozdu, ob čemer so še posebno poudarili pravilno uporabo gozdarskih strojev ter podiranje in vleko dreves z vitlom. Podiranje dreves spada med najnevarnejša opravila v gozdu, kako to početi varneje, pa so pokazali inštruktorji iz Zavoda za gozdove ter zasebnik Uroš Točaj, ki se ukvarja s spravilom in prevozom lesa.

Evropska smetana s področja gozdarskih vitlov se je zbrala pri domačiji v Zabukovici.

2500 članov šteje Center za gozdarsko delo KWF.

Predstavili so tudi aplikacijo Uniforest Connect, zasnovano za uporabo na gozdarskih strojih. Aplikacija in elektronika stroja ves čas spremljata vse pomembnejše parametre: od prikaza skupnih delovnih ur, števila ciklov do ločene funkcije časovnega sledenja, kar bo uporabniku omogočilo boljši vpogled v stanje stroja. S tem sta povezana boljše vzdrževanje stroja in izogibanje vsem mogočim ​​okvaram.

Oblikovanje ISO-standarda za gozdarske vitle bo izjemnega pomena za gozdarsko industrijo, saj bo omogočil izboljšanje varnostnih praks ter uvedbo novih standardov za delo v gozdu. In tudi zato je tokratni zbor strokovnjakov s področja gozdarske mehanizacije, ki se je zgodil v Spodnji Savinjski dolini, pomenil nekakšen prelomni trenutek.