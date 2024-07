Preko noči bo na Krasu ostalo približno 350 gasilcev in gasilk

CZ severna Primorska je sporočila, da bo na požarišču na Krasu tudi preko noči ostalo približno 350 gasilcev iz zasavske gasilske regije ter Ljubljane 2 in 3, ter seveda obeh, ki sta najbližji požaru: obalno kraške in severnoprimorske gasilske regije.

Nadaljevali bodo s čiščenjem in zalivanjem požarne linije. V pomoč jim bo, za nadzor, tudi sistem brezpilotnih zrakoplovov Državne enote za brezpilotne letalnike v okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Seveda če ne bodo nevihte preveč intenzivne.

Zahvala gasilcem FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab Cz Za Severno Primorsko

Vodja intervencije Simon Vendramin je postregel še s podatkom, da je bilo danes do 10. ure porabljenih 3700 kubičnih metrov vode iz vodovodnega omrežja, ki sta jo odvrgla oba helikopterja slovenske vojske in kar so jo porabila gasilska vozila za gašenje na tleh. Ob tem velja omeniti, da sta letali za gašenje vodo zajemali v morju na italijanski strani.

Jutri zjutraj naj bi na Kras prišlo 350 gasilcev iz različnih gasilskih regij. Dejavnost bo tretji dan odvisna tudi od vremenskega dogajanja.