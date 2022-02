Prej spomenik kugi, odslej pa koroni

Celo papeža Janeza Pavla II., Karola Józefa Wojtylo, je maja 1996 ob obisku v Sloveniji navdušilo, koliko verskih znamenj stoji na sončni strani Alp. Od takrat se je gradnja in še posebno obnova sakralnih objektov po državi še poglobila.

Hilda Kociper je vesela, da ob njeni hiši stoji nova kapela. Foto: Oste Bakal

Vedno več je lepo urejenih kapelic, križev in drugih verskih znamenj, ki so jih v preteklosti postavljali ob domačijah in s katerimi so se Bogu zahvaljevali za različne dogodke, kot zaobljubo, znak zahvale za različna uslišanja v stiski ali nesreči. Le redko pa dandanes slišimo, da bi dal kdo postaviti novo kapelo, zato je še bolj zanimiva zgodba iz Šardinja blizu Ormoža v župniji Velika Nedelja.

Kipa v muzeju

Tamkajšnji vaščani, skupaj jih je okoli 140, so se že leta 2019 na pobudo sovaščana, veterinarja, nekdanjega ormoškega župana in poslanca DZ Alojza Soka, odločili v središču vasi zopet zgraditi kapelico, saj so takratni lastniki nekdanjo, ki je bila postavljena okoli 50 metrov stran, in sicer pred več kot 500 leti kot spomin na kugo, pred kakšnimi šestimi desetletji zaradi dotrajanosti podrli. Vaščani so zavihali rokave, določili gradbeni odbor, ki ga vodi Sok, in se lotili akcije.

Zgradili so sodobno kapelico, ki že ponosno stoji v spodnjem delu vasi, na zemlji, ki jo je v javno dobro podarila 79-letna Hilda Kociper, sicer ena najbližjih sosed kapele. Posebnost kapele, katere načrt je izdelal arhitekt Jure Kolenc, je zapis našim zanamcem, ki so ga shranili pod oltar. Na njem bosta stala kipa, ki sta že v izdelavi, denar zanju bo prispevala občina Ormož. V zapisu so razložili, kako in zakaj so se odločili zgraditi kapelo, kdo je podaril zemljišče ter kje je stala predhodna, namreč pri današnji hišni številka 45.

Kapelico bodo blagoslovili avgusta.

»Žal so jo okrog leta 1960 takratni lastniki zaradi dotrajanosti podrli. V njej sta bila dva kipa, in sicer po ljudskem izročilu sv. Uršula in sv. Geatruda ali po domače Gera, ki sta danes v muzeju v Ormožu pod imenom sv. Doroteja in sv. Marjeta. Kipa sta bila narejena okrog leta 1405, lastniki zemljišča, na katerem je stala kapela, pa so ju leta 1982 podarili muzeju v Ormožu,« je povedal Sok.

Krajane je pri delu upočasnjevala korona. Gradnja ja zato potekala počasneje, kot bi sicer, zato so objektu nadeli pomenljivo ime – kapela korona. Njena vrednost brez kipov je ocenjena na 10.000 evrov, skupna vrednost pa je 15 tisočakov.

140 vaščanov je sodelovalo pri gradnji.

»Večino materiala, potrebnega za gradnjo, so nam donirala domača gradbena podjetja, tudi večina del je bila opravljena brezplačno. Razen zidave in ostrešja smo vse postorili sami,« pravi neutrudni Alojz Sok, ki se skupaj s Slavkom Rajhom in Jankom Cimermanom prizadeva za dokončanje kapelice, ki naj bi jo avgusta letos blagoslovili in predali namenu.