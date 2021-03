Vlada spremenila nekatere ukrepe, policijska ura po novem krajša

Vlada je na današnji seji spremenila nekatere omejitvene protikoronske ukrepe, neuradno poroča STA. Policijska ura bo od sobote dalje krajša, veljala bo od 22. do 5. ure zjutraj. Tri regije se bodo obarvale rdeče – koroška, obalno-kraška in goriška. Prehajanje v in izven teh regij bo prepovedano, z določenimi izjemami, v samih regijah pa zaostrovanja ukrepov ne bo. Šole ostajajo odprte.Na uradno poročilo vlade še čakamo, več sledi v kratkem ...Vlada je na Brdu pri Kranju znova obravnavala epidemiološko situacijo v državi, saj je Slovenija na začetku tretjega vala, predvsem zaradi pojava in širitve novih sevov.