Predstavniki države v Metliki in Škocjanu zaradi Romov: več policistov, a samorganiziranje občanov odsvetujejo

Predstavniki države so se danes mudili v občinah Metlika in Škocjan, kjer so spregovorili o urejanju vprašanj, povezanih z romsko skupnostjo. Minister Boštjan Poklukar je občini Škocjan med drugim obljubil večjo aktivnost policije pri skrbi za varnost občanov.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes udeležil sestanka na povabilo župana občine Škocjan Jožeta Kaplerja. V zadnjih tednih so v občini zabeležili več primerov kaznivih dejanj, zato je Poklukar zagotovil okrepitev policijske aktivnosti na tem območju poleti, enako pa bodo nadaljevali tudi jeseni, saj da so ljudje nekoliko zaskrbljeni za lastno varnost.

Romskega predstavnika iz Dobruške vasi ni bilo

Ob tem so se dogovorili, da se v Škocjanu septembra sestane medresorska delovna skupino za obravnavo romske problematike, ki bo predstavnikom občine in zainteresiranim občanom odgovarjala na vprašanja ter sprejemala različne pobude.

Obžaloval je, da na sestanek kljub vabilu ni bilo romskega predstavnika iz Dobruške vasi, in izrazil upanje, da bo naslednjič skupaj z njimi pomagal poiskati rešitve za težave, ki jih opažajo. Med njimi so tudi kazniva dejanja, za katera naj bi bili krivi posamezni pripadniki romske skupnosti. »Verjamem, da bodo kazniva dejanja, ki so se zgodila tukaj, preiskana in bodo dobila svoj epilog na sodišču,« je dodal notranji minister.

Po besedah župana Kaplerja so predstavnikom države skušali prikazati aktualno stanje duha v občini, ki je tudi posledica zadnjega obdobja.

Država je po besedah župana zagotovila večjo prisotnost policije, kar se je v zadnjem času že pokazalo za koristno, prav tako tudi on pričakuje, da bodo storilci kaznivih dejanj na sodiščih dočakali kazen, kar bo tudi sporočilo ostalim potencialnim kršiteljem zakonov.

Samorganiziranje občanov odsvetujejo

Državna sekretarka Helga Dobrin pa je že dopoldne skupaj s predstavniki ministrstev za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za pravosodje ter za vzgojo in izobraževanje na povabilo županje Martine Legan Janžekovič obiskala Metliko, ki se sooča s podobnimi izzivi.

V zadnjih tednih so v občini Škocjan zabeležili več primerov kaznivih dejanj,

Kot je povedala županja, ima sobivanje z Romi v njihovi občini dolgo tradicijo, tri ali štiri desetletja nazaj je bilo to sodelovanje zgledno, zdaj pa se po njenih besedah pojavljajo nove generacije, v katerih so posamezniki, ki so vedno bolj predrzni in agresivni.

Kot je Dobrin povedala po sestanku, so predstavili nekatere možne rešitve za izboljšanje stanja, še naprej pa nameravajo vse pristojne resorje spodbujati tudi za pripravo zakonodajnih sprememb, ki bi lahko prinesle sistemske rešitve.

Ob tem je dodala, da policija svoje delo opravlja in ga bo opravljala še naprej, tako da je varnost lokalnemu prebivalstvu zagotovljena. Tudi danes so se nekajkrat pojavljali pozivi k samorganiziranju na tem področju. »To vsekakor odsvetujemo, saj se ljudje lahko tako spravijo v neugoden položaj in na koncu sami nosijo posledice,« je posvarila in ljudi pozvala, naj zaupa policiji, ki po njenem dobro opravlja svoje delo.»