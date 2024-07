V Šentjerneju in Škocjanu naraslo število kaznivih dejanj: župana krivita Rome

V občinah Šentjernej in Škocjan v zadnjem času zaznavajo povečanje števila kaznivih dejanj, pri čemer župana ocenjujeta, da se je povečalo predvsem število kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo posamezni Romi. Na policiji statistike kaznivih dejanj posebej za Rome ne vodijo, je pa splošna kriminaliteta v Šentjerneju in Škocjanu res narasla, pravijo.

Po podatkih Policijske uprave (PU) Novo mesto, je število kaznivih dejanj na območju policijske postaje Šentjernej, ki pokriva občini Šentjernej in Škocjan, v prvi polovici leta glede na enako obdobje lani naraslo za 38,1 odstotka. Pri tem so enega večjih skokov zabeležili pri premoženjski kriminaliteti, ki jo pogosto povezujejo z Romi, in sicer za 22,7 odstotka.

Nasprotno je na območju celotne PU Novo mesto število kaznivih dejanj v prvega pol leta glede na enako obdobje lani padlo, in sicer za 11,6 odstotka. Pri tem je upadlo tudi število premoženjskih kaznivih dejanj, in sicer za 5,1 odstotka.

Se je pa v Šentjerneju in Škocjanu, podobno kot na območju celotne PU Novo mesto, v primerjanem obdobju zmanjšalo število kršitev, povezanih z motenjem javnega reda in miru, ki jih nekateri prav tako pogosto pripisujejo Romom - v Šentjerneju za 65,4 odstotka, v Škocjanu za 37,8 odstotka.

Na PU Novo mesto se zavedajo varnostne problematike

Na policiji se po besedah vodje operativno-komunikacijskega centra PU Novo mesto Roberta Perca zavedajo varnostne problematike na njihovem območju, pri čemer priznavajo, da je ta v veliki meri povezana s problematiko na območjih z romskimi naselji in se posledično odraža tudi v okoliških naseljih. Kot pravi, policija dela vse, da bi število kaznivih dejanj zmanjšala.

Povečano število kaznivih dejanj v Šentjerneju in Škocjanu v zadnjem obdobju sicer pripisuje tudi temu, da se število dogodkov in prijav na številko 113 pred poletjem tradicionalno poveča, in pa temu, da se ljudje v zadnjem času v večji meri odločajo, da bodo kazniva dejanja prijavili policiji. »V preteklosti marsikdo manjših kaznivih dejanj sploh ni prijavil,« pravi.

»Lokalne prebivalce spodbujamo, naj vsako kaznivo dejanje naznanijo policiji in vztrajajo v postopkih pred sodišči. Tudi na raznih sestankih oz. občinskih sosvetih apeliramo na predstavnike občin, naj to informacijo prenesejo ljudem v svojih okoliših,« je navedel za STA.

Župani: Država naredi premalo, sistemske rešitve so nujne

Na porast števila kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo posamezni Romi, so na sestanku 21. junija v Novem mestu opozorili tudi župani jugovzhodne Slovenije in Posavja. Ob tem so opozorili, da država še vedno naredi premalo, da bi lahko vsi skupaj učinkoviteje reševali problematiko.

Od vlade so zahtevali večjo aktivnost in pripravo že lani obljubljenih sprememb zakonodaje. V zvezi s slednjim je sicer dan prej Peter Dirnbek Vatovec z ministrstva za delo na sestanku v Brežicah zagotovil, da ministrstva obljubljene spremembe pripravljajo in da naj bi jih v zakonodajni postopek poslali jeseni.

Da so sistemske rešitve nujne in da brez njih občine ne morejo same rešiti vprašanj, povezanih z Romi, je za STA opozoril tudi Jože Simončič, župan občine Šentjernej, v kateri so se v zadnjem času soočili z več skupinskimi krajami Romov v trgovinah in napadi na posameznike.

»Posamezni Romi ali skupine njih so v zadnjem času postali zelo agresivni, med njimi je vse več tudi mlajših Romov,« opozarja. Slednje je po njegovem mnenju predvsem posledica tega, da je zelo malo Romov zaposlenih in da njihovi otroci pogosto ne obiskujejo osnovne šole.

Že dolgo opaža, da na državni ravni ni primernih sistemskih ukrepov, da bi lahko učinkovito reševali ta vprašanja, policija, sodstvo, zavod za zaposlovanje in centri za socialno delo pa si ta 'vroč kostanj' podajajo med seboj, pravi. »Težave se stopnjujejo, zato je treba nekaj narediti. Ljudje imajo tega počasi dovolj in se bodo uprli. In kot župan jih bom pri tem podprl,« dodaja.

»Razmere se poslabšujejo«

Da se razmere poslabšujejo, opaža tudi škocjanski župan Jože Kapler. Zato je za sredo popoldne sklical izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo razpravljali prav o teh vprašanjih. Vabljeni bodo vsi, ki so odgovorni za to področje. »S sejo hočemo dati sporočilo, da naši občani in občanke niso več varni,« je dejal za STA.

Nasprotno pa na policiji mirijo in zagotavljajo, da preiskovanju in preprečevanju kaznivih dejanj, ki močno vplivajo na občutek varnosti, namenjajo vso pozornost. V tej luči izvajajo številne preventivne aktivnosti, kot so opozarjanje na samozaščitno ravnanje ter spodbujanje občanov k medsebojnemu sodelovanju in izmenjavi podatkov o pojavu sumljivih vozil in oseb. Pri zagotavljanju varnosti sodelujejo s policisti vodniki službenih psov, konjeniki, policisti kriminalisti, po potrebi vključijo tudi helikopterje in brezpilotne letalnike ter izvedejo potrebne prerazporeditve policistov, še dodajajo.

Romski svetnik v šentjernejskem občinskem svetu Valentin Brajdič izjave glede povečanja števila kaznivih dejanj ni želel dati. Neuradno sicer tudi Romi sami ocenjujejo, da so nekatere stvari v zadnjem času na Dolenjskem šle predaleč in obsojajo tiste, ki s svojimi dejanji mečejo slabo luč na celotno romsko populacijo. Opozarjajo namreč, da vsi Romi niso enaki, s čimer se strinjata tudi škocjanski in šentjernejski župan.