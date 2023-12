Predbožična zgodba s srečnim koncem: umrl bi lahko v težkih mukah, a so mu pomagali (FOTO)

V teh predprazničnih dnevih, ko nekateri kljub vsem opozorilom in prošnjam morajo pokati s pirotehniko in strašiti ljudi in živali, se dogajajo tudi drugačne zgodbe – lahko bi jih poimenovali kar Predbožične zgodbe s srečnim koncem. Akterji ene takšne zgodbe so v noči med »predbožičnimi« petkom in soboto bili prostovoljni gasilci PGD Kamnik in policisti Policijske uprave Ljubljana, ki so iz pritočnega kanala rešili nemočnega štirinožca, ki bi brez pomoči težko preživel, pravzaprav bi lahko umrl v težkih mukah.

FOTO: PU Ljubljana

FOTO: PU Ljubljana

Zgodilo se je v petek, okoli polnoči, ko so gasilci PGD Kamnik obvestili OKC PU Ljubljana, da je »občanka v kanalu v Godiču našla kužka, ki je že obnemogel in ne more iz kanala. Gasilci so takoj priskočili na pomoč in ga rešili iz kanala, osušili in ogreli v svojem vozilu. Policisti so na kraju kužku prebrali čip in našli njegovo lastnico, kateri je pred tem ušel s povodca. Prestrašen štirinožec je bil vrnjen lastnici in najbolj smo veseli, da se je zgodba dobro končala. Bila je to intervencija z veselim koncem in zaključkom, kar nam vsem dajejo še večjo motivacijo za opravljanje naših služb s srcem,« so poudarili na Policijski upravi Ljubljana.

FOTO: PU Ljubljana

Zgodba z veselim koncem se je odvijala ob 0.04 uri v naselju Godič, v občini Kamnik.