Pred prazniki so se oglasili Golob in drugi, skupaj pozivajo javnost (VIDEO)

Decembra marsikje po Sloveniji še vedno pokajo petarde. Te lahko povzročijo hude poškodbe pri ljudeh, ki jih mečejo, negativno pa vplivajo tudi na živali. Zaradi pokanja petard so se zdaj oglasili premier Robert Golob, ljudje iz zdravniških vrst in še nekateri drugi, ki si želijo, da tega pokanja ne bi bilo več.

»Resno? Kaj si bomo spet zapomnili praznike predvsem po pokanju petard,« je v videu na Instagramu povedal Golob. »Edino varni prazniki so pravi prazniki. Zaščitimo vse okoli nas, tudi živali, in bodimo odgovorni.«

»Ne dovolimo, da trenutek nepazljivosti zaznamuje celotno življenje,« je povedal generalni direktor UKC Ljubljana doc. dr. Marko Jug. Z resnim opozorilom se je oglasil asist. mag. Simon Herman iz kliničnega oddelka za travmatologijo UKC Ljubljana: »Poškodbe rok ali obraza zaznamujejo človeka za celo življenje in mu odvzamejo možnost samostojnega življenja oziroma opravljanja dela.«

Glasba in petje

Svoje razmišljanje glede petard je podal tudi strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana, doc. dr. Marko Pokorn. »V naši bližnji in daljni okolici divjajo vojne in mislim, da si moramo res prizadevati za mir in ljubezen in v tem duhu božič in novo leto pričakati z glasbo, petjem, ne pa z eksplozijami in detonacijami,« je povedal.

Marko Pokorn FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Urši Ivanovič iz društva Ambasadorji nasmeha se zdi pokanje petard nesmiselno: »Smo v tretjem tisočletju, v dobi digitalizacije in v društvu Ambasadorji nasmeha menimo, da ni nobene potrebe po pokanju.«