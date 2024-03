Pred nami sprememba vremena: Gregorčič napoveduje sneg

Po nekoliko toplejših in sončnih dneh je pred nami vremensko pestro dogajanje. Vse do konca tedna nas čaka vse od sonca, nekoliko hladnejših dni, krajevnih ploh pa vse do snega v nedeljo. Tako kažejo trenutne vremenske napovedi.

Kakšno bo vreme konec tedna, zanima številne športne navdušence, ki se bodo zgrnili v dolino pod Poncami, kjer bo potekalo finale svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Snega je tam dovolj in kaže, da ga bo v nedeljo še nekoliko več. »V nedeljo zjutraj bo v Planici (910 m) dež najbrž prešel v sneg in južni sneg bi znal povzročati težave pri izvedbi poletov,« pravi vremenoslovec Branko Gregorčič. Ob tem dodaja, da so podrobnosti vremena za nedeljo še nekoliko nezanesljive.

Kakšno vreme nas čaka čez teden?

Ponedeljek

Že danes bodo v popoldanskih urah padavine možne povsod po državi, a večje količine padavin pa ne bo. Meja sneženja bo na okoli 1800 metri nad morjem. Težišče padavin bo na Primorskem in Notranjskem, najmanj pa v vzhodnem delu naših Alp. V Julijcih ter zahodnih in osrednjih Karavankah bo lahko zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega, vzhodneje do 5 centimetrov.

Torek

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, gore bodo pogosto v oblakih. Možne bodo kratkotrajne plohe.

Sreda

V sredo bo sončno, a nekoliko hladnejše. »V sredo zjutraj bo ob jasnem vremenu temperatura predvsem na vzhodu Slovenije ponekod res lahko padla pod ničlo. Ne bo pa zelo mraz - morda stopinja ali 2 pod ničlo,« napoveduje Gregorčič.

Četrtek

V četrtek bo sprva deloma jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala in lahko bo nastalo nekaj krajevnih ploh.

Petek

V petek bo dokaj sončno.

Sobota

Tudi v soboto bo še deloma sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, proti večeru bo oblačnost naraščala, pravi Gregorčič.

Nedelja

V noči na nedeljo bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo in predvidoma v nedeljo čez dan postopno ponehale. »Po nižinah bo večinoma deževalo, a v Planici bo dež v nedeljo zjutraj najbrž prešel v sneg. Južni sneg bi v nedeljo znal povzročati težave pri izvedbi poletov. Podrobnosti so še nekoliko nezanesljive - predvsem za nedeljo,« sklene Gregorčič.