Pravilnik o bojlerjih, ki je razburil Slovence: Ste slišali, kaj zdaj predlaga minister?

Razvpiti pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je po novem letu prepovedoval vgradnjo električnih bojlerjev, je bil, kot smo že poročali po zgražanju javnosti spremenjen oziroma sporni 17. člen umaknjen.

Zdaj minister za naravne vire in prostor Jože Novak predlaga, da bi omejitev vgradnje električnih bojlerjev zgolj pri novogradnjah in energetskih prenovah stavb.

Omejitev vgradnje električnih bojlerjev bi veljala zgolj pri novogradnjah in energetskih prenovah stavb.

Predlog spremenjenega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Pures-3), ki ga je Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovalo v javno obravnavo, predlaga spremembo sporne določitve glede uporabe električnih bojlerjev in drugih električnih grelnih naprav na način, da bi prepoved veljala samo za novogradnje in v primerih celovitih rekonstrukcij objektov.

»Na ta način s pravilnikom še vedno sledimo cilju zmanjšanja porabe primarne energije za delovanje stavbe ter spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov, vendar ne s tako neživljenjsko rešitvijo, kot jo predvideva veljavni pravilnik. Spodbujanje trajnostnih rešitev učinkovite rabe energije v stavbah je nujnost, vendar mora biti izvedljiva na način, da bo prehod za ljudi in gospodarstvo razumen ter pravičen,« so ob tem sporočili iz minsitrstva.

Po predlogu spremenjenega pravilnika se 17. člen (in posledično 22. člen) črta. Kot je znano, omenjeni člen omejuje vgradnjo električnih bojlerjev za pripravo tople sanitarne vode, če električno energijo dobivajo iz javnega električnega omrežja ali drugega neobnovljivega vira energije.

Spreminja se 10. člen pravilnika tako, da ne bo več omejitev glede ponovne vgradnje električnih bojlerjev v obstoječe stavbe, če gre za vzdrževalna dela. Omejitev velja le za novogradnje in (celovite) rekonstrukcije. Predvidena je tudi izjema za primere, ko pri rekonstrukciji vgradnja generatorjev toplote in naprav za pripravo tople sanitarne vode ni tehnično izvedljiva. Dovoljena bo tudi zamenjava plinske kurilne naprave v nekondenzacijski (tehnično zastareli, a v praksi obstoječi) izvedbi, če gre za začasno in nujno rešitev, kar odpravlja morebitne zadrege menjav peči in (pretočnih) plinskih bojlerjev v večstanovanjskih stavbah.