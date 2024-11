Komentar Mateja Lahovnika: Prepoved bojlerjev

Država bi morala ustvarjati pogoje, da bodo pridni in pošteni dobro živeli od svojega dela, ne pa izumljati novih pravil, kako ljudje smejo živeti. Zgodovina nas uči, da bolj ko država posega v življenja posameznikov, slabše je. Z novim letom bo prepovedana vgradnja bojlerjev in grelnih naprav, kot so električni radiatorji in paneli, če porabljajo elektriko iz omrežja. Prepoved pa se ne bo nanašala le na novogradnje, ampak tudi na prenovo stavb in vzdrževanje. Po eni strani država subvencionira električne avtomobile, električne skiroje in električna kolesa, hkrati pa prepoveduje gretje na elektriko.

Oblastniki pravijo, da se ogrevanje na elektriko itak ne izplača. Če je res tako, potem ni razloga, da bi to prepovedovali, ampak bi lahko odločitev prepustili ljudem, mar ne? Bizarno je, da prepovedujemo električne bojlerje in radiatorje, iz javnih virov pa sofinanciramo nakup električnih skirojev in koles ter tako spodbujamo porabo elektrike namesto kalorij. Subvencije za električne avte znašajo celo do 7500 evrov, ampak očitno so problem električni bojlerji in radiatorji. Oblast, ki prepoveduje električne bojlerje, ne pripozna pa, da imamo v državi precej večje probleme, izgublja zaupanje ljudi.

Prepovedujemo gretje na elektriko, spodbujamo pa rabo električnih skirojev in električnih koles.

V EU ne bomo rešili podnebne krize, tudi če ustavimo vso industrijo, prepovemo avte na bencin in dizel ter se prenehamo ogrevati na elektriko. Največ škodljivih emisij namreč sploh ne proizvede Evropa, še manj Slovenija, ampak Azija in ZDA. V prometu pa največ emisij ne povzročijo avtomobili, ampak ladje in letala. Prav tako ne bomo rešili planeta s tem, da uporabljamo papirnate slamice namesto plastičnih, in še manj s tem, da so zamaški pritrjeni na plastenke.

Ni namreč videti, da bi se politična elita, ki želi urejati življenja navadnim ljudem, odpovedala razkošnemu življenjskemu slogu. Ljudem z vrsto novih pravil zapovedujejo, kako smejo in kako ne smejo živeti, sami pa se ne bi odpovedali potratnim letalom in jahtam. Mislijo, da so dovolj dober zgled, ker uporabljajo draga električna luksuzna vozila namesto bencinskih.