Pravi Dolenjci, ki pa nimajo cvička

Ansambel Petan, ki prihaja iz Dolenjske, je družinski ansambel, v katerem sta ob očetu Ivanu Petanu še njegova sinova Primož in Denis, njihov četrti član pa je Jure Hudelja. Na glasbeni sceni so od leta 2009, v tem času so posneli 28 lastnih skladb. Lani so na 31. Vurberškem festivalu prejeli nagrado občinstva zlati zmaj, predstavili so se s skladbo Povej, če rada, njihova najnovejša polka z naslovom Taboljša tamlada pa ima na portalu youtube že skoraj milijon ogledov.

Slaba novica za oboževalke je, da sta Primož in Denis že oddana, prav tako ima partnerja njuna mlajša sestra Katja, ki se v javnosti ne izpostavlja. Čeprav ne živijo več vsi doma, na Gorenjem Mraševem v občini Novo mesto, pa ostaja družina še kako povezana. Primož, Denis in oče Ivan so seveda nerazdružljivi že zato, ker si delijo glasbene odre. Ivan je avtor številnih melodij in besedil, a tudi strasten motorist, konjerejec in vinogradnik.

Martinovo je poseben praznik že zato, ker je naša mami Martina in ima takrat god.

Ansambel Petan (od leve) Jure Hudelja ter Primož, Denis in Ivan Petan, na snemanju oddaje Glasbeni pozdrav na TV Slovenija

Iz roda v rod

»V vinogradniški gorici Ljuben imamo zasajenih okoli 700 trt, tam je tudi zidanica s kletjo. V sodih prav zdaj zori mlado vino. Pridelujemo različne sorte – dolenjsko belo, modro frankinjo, rose, rumeni muškat in šmarnico. Najbrž je zanimivo, da imamo skoraj vse, le cvička, ki je sicer tako zelo značilen za Dolenjsko, ne,« nam je povedal Primož, ki z bratom Denisom očetu pogosto pomaga v vinogradu. Predvsem pri trgatvi in pretakanju vina je njuna pomoč nepogrešljiva.

Tudi konji Petanova kmetija na Gorenjem Mraševem obsega tri ali štiri hektarje površin, večina je travnikov, imajo pa tudi svoj ranč, ki je dobil ime po njihovi prvi kobili Neri. Trenutno imajo štiri konje.

Ivan Petan v zidanici v vinogradniški vasici Ljuben

Oče je odgovoren za številna opravila, od škropljenja do zatiranja bolezni, manj uspešen pa je pri preganjanju srn, ki so letos njihove trte precej oklestile, zato je bila letina precej slabša od lanske.

»Vino stekleničimo in ga podarjamo prijateljem ob različnih priložnostih. Sami ga spijemo zelo malo, saj smo ob vikendih večinoma na nastopih in tako v avtomobilih, zato niti ni prave priložnosti za pitje. Sploh pa je treba pri pitju vedno ohranjati zdravo mero in razum,« je poudaril Primož ter nam zaupal, da gre vinogradništvo pri Petanovih iz roda v rod, saj je imel v Ljubnem zidanico že dedek, oče Ivan pa jo je potem nadgradil, prenovil in moderniziral.

Ivan Petan se lahko pohvali z bogato zbirko zlatih priznanj, ki jih je na ocenjevanjih večinoma prejel za modro frankinjo, nekaj tudi za dolenjsko belo vino. »On v vinogradu preživi vsaj tri dni na teden, v času trgatve pa je tam vsak dan. Takrat se vselej zberemo v razširjeni družinski zasedbi,« je še razkril Primož.

Je potemtakem martinovo zanje poseben praznik? »Je, že zato, ker je naša mami Martina in ima takrat god,« se je nasmehnil eden izmed Petanovih.