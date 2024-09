Prava pot do manj tovornjakov na naših cestah

Promet je eden največjih onesnaževalcev zraka. Po podatkih Evropske komisije promet prispeva 25 odstotkov skupnih izpustov toplogrednih plinov v EU, večino po zaslugi cestnega prometa. Zaradi tega EU spodbuja prehod na bolj trajnostne oblike prevoza s čim nižjimi izpusti, poseben poudarek pa namenja razvoju železniškega prevoza potnikov in tudi tovora, saj železniški promet ustvarja le 0,4 % izpustov toplogrednih plinov v prometnem sektorju EU in je tako sprejemljiv za okolje. V skladu s tem evropski zeleni načrt predvideva, da se bo železniški tovorni promet v EU povečal za 50 odstotkov do leta 2030 in podvojil do leta 2050 v primerjavi z letom 2015.

