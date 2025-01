Če niste vedeli: v Vnanjih Goricah je čisto pravi hotel za papagaje, kamor jih lahko lastniki pripeljejo v času dopustov, pa tudi za silvestrovo, ko pokajo petarde. Hotel je last Davorina in Brede Kordiš. On je Ljubljančan, ona domačinka, oba pa sta velikanska ljubitelja živali, predvsem ptičev. Papige sta imela že v otroštvu: pri Bredi so bili to kanarčki, Davorin je imel papige skobčevke. Pozneje je te za hobi tudi redil: imel je 18 svojih. Podatek, da lahko od tega živijo šele tisti, ki jih imajo po 300 ali 400, je bil čisto dovolj zgovoren. 40 PTIČEVlahko imata v varstvu. Res imata rada...