Pozor, zastoji na primorski in štajerski avtocesti

Ponekod na slovenskih cestah vnovič nastajajo zastoji. Trenutno je zaradi delovne zapore najhuje na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Unec proti Kopru, zamuda traja pol ure. Na vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila pred Nanosom proti Razdrtemu zaprt vozni pas. Krajši zastoji zaradi delovnih zapor so tudi na štajerski avtocesti.

Na primorski avtocesti zastoj sega mimo priključka Logatec, zamuda je ocenjena na 30 minut, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Vrhnika in Unec.

Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem proti Kopru promet zaradi del potekal po enem voznem pasu danes do 20. ure. Na štajerski avtocesti je zaradi delovne zapore zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, kar pot podaljša za deset minut. Prav tako zaradi delovne zapore je krajši zastoj pred Šempetrom proti Ljubljani ter pred Dramljami proti Mariboru. Gneča je tudi pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Na štajerski avtocesti bo zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi del danes do 22. ure. Zastoji so trenutno še na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola in Šmarje-Koper. Po Sloveniji danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer do 22. ure.