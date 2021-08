Goreče vozilo popolnoma zaprlo avtocesto

Zaradi gorečega vozila je bila zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Trojane proti Ljubljani, ki so jo odprli okoli 15. ure. Na tem delu štajerske avtoceste še vedo ostaja zastoj, ki je dolg štiri kilometre. Med priključkoma Dramlje in Celje vzhod pa je pred delovno zaporo proti Ljubljani zastoj dolg dva kilometra.Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal trikilometrski zastoj. Vozila so ustavljena na prehitevalnem in voznem pasu. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.Na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoj se nadaljuje na primorsko avtocesto do Vrhnike proti Kopru.Na dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani srna na prehitevalnem pasu.Na primorski avtocesti okvara vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaprt počasni pas proti Ljubljani.Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Vinica, Žuniči, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec in Gruškovje, kjer se za vstop v Slovenijo čaka tri ure.