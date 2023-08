Prižgali alarm za točo: na tem območju je velika verjetnost zanjo

Danes popoldne in zvečer bodo marsikje po državi, z izjemo jugozahoda, možne nevihte. Zaradi njih so vremenoslovci prižgali rumeno opozorilo, kaže pa, da ne bo šlo niti brez toče.

Po trenutnih podatkih je velika verjetnost toče na Gorenjskem in v Ljubljani z okolico.

»Ob popoldanskih plohah in nevihtah lahko narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Možna so razlivanja padavinske in zaledne vode, predvsem na območjih Gorenjske, Zgornje Savinjske doline in Koroške, kjer so odtočne razmere ob vodotokih in zaledjih spremenjene,« napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

Kje je možno razlivanje FOTO: Arso

Povečana nevarnost sproščanja nestabilnega materiala

Ob napovedanih padavinah z možnimi lokalnimi nalivi obstaja povečana nevarnost sproščanja nestabilnega materiala na območju plazov, ki so se sprožili ob nedavni ujmi, opozarja Geološki zavod Slovenije.

Verjetnost za nastajanje novih plazov na neprizadetih mestih ob trenutni vremenski napovedi sicer ni bistveno povečana, ni pa izključena, še pišejo.

Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih ter upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebno če je bila odrejena evakuacija.

Najbolj aktualne razmere v Sloveniji: