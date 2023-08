Zaradi neviht izdali rumeno opozorilo: na teh območjih so možna razlivanja padavinske in zaledne vode

Za celotno Slovenijo danes sveti rumeno opozorilo. Z izjemo jugozahodne Slovenije, kjer je prižgano zaradi visokih temperatur, je drugod zaradi neviht (in krajevnih ploh). Te bodo možne vse do večera.

Ob opozorilu je pripisano: »Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo.«

Kje pričakujejo razlivanja

»Ob popoldanskih plohah in nevihtah lahko narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Možna so razlivanja padavinske in zaledne vode, predvsem na območjih Gorenjske, Zg. Savinjske doline in Koroške, kjer so odtočne razmere ob vodotokih in zaledjih spremenjene,« napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

Kje utegne priti do razlivanj. FOTO: Arso

Živo srebro bo danes čez dan kazalo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več spremenljive oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji, napoveduje Arso. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Povečana nevarnost sproščanja nestabilnega materiala Ob napovedanih padavinah z možnimi lokalnimi nalivi obstaja povečana nevarnost sproščanja nestabilnega materiala na območju plazov, ki so se sprožili ob nedavni ujmi, opozarja Geološki zavod Slovenije. Verjetnost za nastajanje novih plazov na neprizadetih mestih ob trenutni vremenski napovedi sicer ni bistveno povečana, ni pa izključena, še pišejo. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih ter upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija.

