Pozor, če ste kupili čevapčiče: tega izdelka nikar ne zaužijte (FOTO)

Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo izdelek čevapčiči 480 g znamke Okus podeželja, ki ga dobavlja podjetje Celjske mesnine. Izdelek so odpoklicali, saj so pri enem od rednih preverjanj kakovosti ugotovili prisotnost bakterije salmonela in patogenega mikroba.

Serijska oznaka izdelka je 1428500, rok uporabe pa 17. oktober 2024.

Izdelek ni primeren za zaužitje. FOTO: Hofer

Izdelek vrnite v trgovino ali pa ga zavrzite

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo trgovino, kjer jim bodo povrnili stroške tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja Hofer.

Več informacij je na voljo vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro ter v soboto med 8. in 16. uro na telefonski številki 01 8346 600 ali na e-naslovu info@podpora.hofer.si.