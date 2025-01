Pozor, Arso prižgal oranžno: preverite, kje bo najhuje

Danes bodo predvsem v severozahodni Sloveniji obilnejše padavine, opozarjajo na Agenciji RS za okolje. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo občasno ponekod lahko presegel hitrost 70 km/h.

Opozorilo velja za večji del države. FOTO: Meteo.si

Padavine, deloma plohe in ob morju tudi posamezne nevihte, se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera, razen na severozahodu, ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 m. Pihal bo zmeren, občasno okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, ob morju in v vzhodnih krajih do 17 °C.

Meja sneženja se bo spustila

Ponoči se bo na območju Julijskih Alp meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1000 m, do jutra pa bodo padavine tudi tam ponehale. Marsikje se bo delno razjasnilo, veter bo oslabel.

Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 0, najvišje dnevne od 7 do 14 °C.

Četrtek bo lepši, pričakuje se sončno vreme. Bo pa zjutraj ponekod po nižinah sonce zakrivala megla. V petek bo spet več oblačnega vremena. Pade lahko tudi nekaj dežja, a količina padavin po zdajšnji napovedi ne bo velika.