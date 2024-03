Posvetovalni referendum o Jek 2 že novembra?

Poslanske skupine Svoboda, SDS, SD in NSi so danes v postopek DZ vložile predlog za posvetovalni referendum o izvedbi projekta drugega bloka krške nuklearke (Jek 2), ki bi skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z elektriko.

Referendum bi bil v drugi polovici novembra letos

Skladno z dogovorom je poslanska skupina SDS umaknila svoj predlog za referendum, ki ga je vložila sredi januarja, in nato so vse poslanske skupine, z izjemo Levice, ter poslanca manjšin vložili nov predlog.

»Pristop na tem področju bo skupen ... Ocenjujemo, da gre za projekt celotne države in več generacij in tukaj ni prostora za leve in desne,« je v izjavi za medije v DZ dejala poslanka Svobode ter predsednica odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor Nataša Avšič Bogovič. O novem predlogu bo danes odločal odbor, ki ga vodi.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je v izjavi potrdila, da so vodje poslanskih skupin in poslanci podpisali nov predlog, zato je SDS svoj predlog umaknila. Novi predlog je bil usklajen tudi s poslansko skupino SDS. Po besedah Avšič Bogovič so tudi že usklajeni o možnem datumu referenduma, in sicer menijo, da »bo pravi čas nastopil v drugi polovici novembra«.

O tem, da bi izvedli t.i. superreferendumski dan, ki ga je v ponedeljek predlagala NSi, po besedah poslanke Svobode še niso razpravljali. Vodja poslancev SDS je ocenila, da bi bilo z ekonomskega stališča, glede na to, da je vloženih več predlogov za referendum, najbolje, da se na vseh referendumih odgovarja skupaj.

Glede na predlog, objavljen na spletnih straneh DZ, bi se referendumsko vprašanje glasilo: »Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo, kot je predvideno v resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji?«