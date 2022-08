Pošta Slovenije podražila poštne storitve

Pošta Slovenije je s 1. avgustom spremenila cene poštnih storitev. Cena pošiljanja standardnega pisma v notranjem poštnem prometu je višja za sedem centov in znaša 0,69 evra, cena prednostnega standardnega pisma pa je višja za osem centov in znaša 0,75 evra. Pošiljanje priporočenega pisma v tujino se je z avgustom podražilo s 6,3 evra na 7,22.

Pošta Slovenije je na podlagi soglasja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS spremenila cene univerzalne storitve za standardna in navadna pisma, dopisnico, tiskovine, priporočena in vrednostna pisma ter pakete v notranjem in mednarodnem prometu.

»Spremembe cen so različne glede na storitev in glede na masne stopnje znotraj posamezne storitve. Cena standardnega pisma v notranjem prometu, ki je največkrat uporabljena storitev, se je povišala za 11 odstotkov, cena navadnega pisma v notranjem prometu se je povišala za povprečno 20 odstotkov, cena za priporočeno pismo v notranjem prometu pa je višja za povprečno 22 odstotkov. Cene pošiljanja paketov so v povprečju višje za šest odstotkov,« so pojasnili pri Pošti Slovenije.

Podražitve so sledile zvišanju stroškov energentov, povišanju cen prevozov, dvigu stroškov dela ter upadanju storitev klasične pisne korespondence. »Pošta Slovenije je cene spremenila zaradi nepokrivanja lastne cene, ki jo ustvarja z opravljanjem univerzalne storitve in je predpisana z zakonom o poštnih storitvah,« pravijo.

Dodali so, da mora Pošta Slovenije skladno z zakonom za vse uporabnike poštnih storitev zagotavljati cene storitev, ki so stroškovno naravnane, hkrati pa mora obdržati zakonsko predpisano raven kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. V kratkem ne načrtujejo dodatnih sprememb cen.