Posnetki s slovenskih cest, ki osupnejo: kaj vse počnejo vozniki med vožnjo (VIDEO)

Nadzorne kamere Darsa so tudi letos ujele primere nepravilne vožnje, ki bi jih lahko uvrstili v kategorijo »saj ni res, pa je«. Tokratna kompilacija posnetkov neprimerne vožnje s slovenskih cest je pokazala, kako lahko v nesrečah nastradajo prometna signalizacija, varnostne ograje in naletni mehovi, a vseeno bi se lahko tudi v teh primerih lahko končalo tragično. Na Darsu zato pozivajo ljudi k previdni in varno vožnji, saj predmete lahko nadomestimo, človeških življenj pa žal ne.

Posnetek prikazuje vožnjo na avtocesti, kjer so divji vozniki prepozno zavirali in trčili v številne postavljene signalizacije na cesti. Zdi se, kot da bi medtem zaspali ali počeli vse kaj drugega, kot pa z budnim očesom spremljaji dogajanje na cestišču. Kako je to videti na nadzornih kamerah, pa preverite v spodnjem posnetku.