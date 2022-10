Od 500 pa vse tja do 1200 evrov, odvisno od velikosti stanovanja, je treba v Ljubljani odšteti za mesečno najemnino. »Da ima Ljubljana v primerjavi z Gradcem vsaj za deset odstotkov višje najemnine, je skrb vzbujajoče. Povprečna mesečna neto plača v Ljubljani namreč znaša 1500 evrov, v Gradcu pa okoli 2200 evrov. To pomeni, da bi morale biti ljubljanske najemnine vsaj za 30 odstotkov nižje od graških,« je pred časom za Delo v zvezi z najemniškim trgom stanovanj v prestolnici ocenil Zoran Madon, direktor nepremičninske družbe Metropola IN. Najemojemalka plačuje le položnice za teko...