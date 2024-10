Poslanec Reberšek sprožil pravo polemiko med gobarji: je storil napako? (VIDEO)

Družbena omrežja so v zadnjih dneh ponovno preplavile fotografije gozdnih zakladov, ki jih ponosni gobarji še kako radi pokažejo. Med gobarskimi navdušenci pa je očitno tudi poslanec NSi Aleksander Reberšek. Ta je minuli konec tedna našel več jurčkov, svojo najdbo pa je posnel.

Ob posnetku je zapisal:» Tega zvoka, ko utrgaš svežo gobo, se preprosto ne da naveličati!«

Komentarji pod posnetkom so znova Slovenke in Slovence razdelili v dva tabora: na tiste, ki gobe trgajo in tiste, ki gobe odrežejo z nožem. Prav slednji so poslancu očitali, da gob ne nabira na pravilen način. A Reberšek jim ni ostal dolžan, v komentar jim je nalepil zapis iz ene od gobarskih facebook skupin, kjer avtor med drugim navaja, da se mora gobe vedno trgati, nikakor pa ne rezati. Pravi, da je to le za lenuhe, tistim, ki bi temu nasprotovali, pa je zagrozil celo z izključitvijo iz skupine.

O tem, kakšen način je pravilen, niso enotni niti tisti bolj izkušeni gobarji. V katero skupino nabiranja pa spadate vi?