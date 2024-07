Poslanci na počitnice, DZ pa v obnovo: servisiranje stolov, menjava luči, beljenje ...

Začele so se parlamentarne počitnice, ki po poslovniku DZ trajajo do 31. avgusta. V tem času ni rednih zasedanj DZ in delovnih teles, lahko pa so sklicane izredne seje.

Kaj poslance čaka po oddihu?

Po oddihu čaka DZ tudi odločanje o zakonskih predlogih za ključne strukturne reforme aktualne vlade, med drugim prenova javnega plačnega sistema in zdravstvena reforma.

Sindikati javnega sektorja so se lani zavezali, da do 13. septembra ne bodo sprožili stavkovnih aktivnosti, če vlada s skupinami javnih uslužbencev ali funkcionarjev ne bo sklepala ločenih dogovorov. Pogajalci so sicer po krovnih pogajanjih prejšnji teden sporočili, da bodo predvidoma ta teden pripravili rešitve.

Jeseni čaka DZ tudi odločanje o predlogu zakona o uvrstitvi funkcij sodnih oblasti in državnotožilskih funkcij v plačne razrede zaradi odločbe ustavnega sodišča.

Pred poslanci bo predvidoma več zakonskih predlogih na področju zdravstva. Na mizi ministrstva za zdravja so novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakona o digitalizaciji in o kakovosti v zdravstvu ter zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti.

Ena interpelacija in iskanje novega ministra

Poslanci bodo jeseni že drugič odločali o interpelaciji ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Pred poslanci pa se bo zagovarjal tudi kandidat ali kandidatka, ki bo nasledil obrambnega ministra Marjana Šarca.

Vladno koalicijo jeseni čaka tudi priprava zakonodaje, ki bo sledila posvetovalnim referendumom z začetka junija. Volivci so se tedaj izrekli za ureditev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, rabi konoplje in uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ.

Renovacija državnega zbora

V poslopju parlamenta bodo poletno odsotnost poslank in poslancev tudi letos izkoristili za izvedbo obnovitvenih oziroma vzdrževalnih del.

Tokrat bodo izvedli slikopleskarska dela v vrednosti 86.000 evrov, na seznamu del je tudi popravilo in servisiranje stolov v vrednosti 10.400 evrov ter menjava luči, ki bo stala 11.600 evrov, so v DZ navedli za STA.