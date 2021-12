Poslanci glasovali o usodi ministra Hojsa glasovali sredi noči

Opozicijskim LMŠ, SD, Levici, SAB in NeP ni uspelo zbrati dovolj glasov za podporo že drugi interpelaciji ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Za interpelacijo je glasovalo 44 poslancev, proti pa 37. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti vsaj 46 poslancev.

Proti razrešitvi ministra so glasovali poslanci koalicijskih strank SDS, SMC in NSi. Odhod ministra pa so podprli poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB, NeP in Ivan Hršak iz DeSUS. Robert Polnar se je vzdržal. V DeSUS so sicer napovedali, da se bodo glede podpore interpelaciji odločili tekom razprave. Poslancev SNS in narodnih skupnosti ob glasovanju ni bilo v dvorani.

Ministru so predlagatelji v več kot 16-urni razpravi očitali prekomerno uporabo represivnih sredstev policije na protestih v Ljubljani, predvsem tistem 5. oktobra, in kadrovanje v policiji. Po prepričanju predlagateljev je namreč Hojs s svojo držo pripravljen narediti vse, da si podredi policijo.

Hojs: S politizacijo policije se nikoli nisem ukvarjal

Hojs je na seji zavrnil vse očitke iz interpelacije o njegovem delu. S politizacijo policije se, kot je zatrdil, ni nikoli ukvarjal, pač pa je policistom zagotavljal boljše pogoje za delo.

Spregovoril je tudi o očitkih glede vladanja z odloki. Vlada je po njegovih besedah stremela k temu, da omeji število žrtev novega koronavirusa, pri čemer je prepričan, da so število žrtev zmanjšali za stotine. Opoziciji je ob tem očital, da je ves čas rušila napore vlade za zajezitev širjenja koronavirusa, tudi za ceno žrtev.